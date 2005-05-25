داروهاي از رده خارج ، جان بيماران دياليزي را تهديد مي كند// مسوولان فقط به دنبال تهيه داروي ارزان قيمت هستند

دكتر مصطفي قاسمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: مصرف اين داروها باعث افزايش فشار خون در بيماران مصرف كننده مي شود و با وجود اينكه بيماران پيوند كليه از اين داروها كمتر استفاده مي كنند اما در صورت استفاده از آن بر اساس ضرورت و تجويز پزشك با افزايش فشار خون، موجب پس زدن كليه پيوندي در آنها مي شود.

وي با اشاره به اينكه مصرف اين داروها توسط بيماران دياليزي كه داراي فشار خون بالا باشند، مي تواند باعث پاره شدن مويرگ مغز شود، گفت: داروهايي كه هم اكنون به بيماران دياليزي داده مي شود، داروهاي اصل نبوده و مشابه آن كه قيمت ارزانتري دارد، در اختيار بيمار قرار داده مي شود.

وي ادامه داد: متاسفانه برخي داروهاي ارزان قيمت بدون در نظر گرفتن كيفيت مطلوب آن در اختيار بيمار قرار داده مي شود به گونه اي كه اين داروها در مقايسه با اصل آن در صورت ضرر نرساندن به بيمار، زمان اثربخشي آنها بسيار بيشتر است، بنابراين هم به لحاظ كيفيت دارو و هم قيمت آن به زيان بيماران خواهد بود.

دكتر قاسمي با بيان اينكه مسوولان در كشور بيشتر از كيفيت دارو، به قيمت داروها اهميت مي دهند، در صورتي كه برخي از اين داروها حتي از سوي كشور سازنده آن نيز مورد مصرف قرار نمي گيرد، گفت: داروهايي كه هم اكنون براي بيماران دياليزي به كشور وارد مي شود، كوبايي است كه فقط 7 درصد مردم آن، از اين دارو استفاده مي كنند بنابراين اگر تهيه داروي اصل هم امكانپذير نباشد حداقل بايد دارويي تهيه شود كه به بيماران زيان وارد نكند.

وي گفت : هزينه داروي سوئيسي اين داروها كه اصل است ، دانه اي 20 هزار تومان است و هر هفته بايد 3 عدد از اين داروها مورد مصرف قرار گيرد كه در ماه با تهيه 12 عدد از آن بايد 240 هزار تومان پرداخت شود و اين فقط هزينه يك داروي بيمار دياليزي است.

مدير عامل انجمن حمايت از بيماران كليوي تصريح كرد: با وجود اينكه بارها، مشكل كيفيت داروهاي وارداتي براي بيماران دياليزي، به مسوولان ابلاغ شده است اما توجهي به حل اين مشكل نشده است چون مسوولان وزارت بهداشت و درمان معتقدند كه هر دارويي كه ارزانتر است، بايد تهيه شود.