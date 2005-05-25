به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر حسينعلي قبادي رييس پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي با اعلام اين خبر گفت: اين پژوهشگاه شامل سه پژوهشكده "علوم اجتماعي"، "علوم اقتصادي" و "فرهنگ و ارتباطات" است.

دكتر قبادي با بيان اينكه اين پژوهشگاه در مجموع 10 گروه پژوهشي خواهد داشت افزود: پژوهشكده "علوم اجتماعي" شامل چهار گروه "جامعه شناسي"، "رواشناسي"، "علوم سياسي" و "مطالعات جوانان و مناسبات نسلي" ، پژوهشكده "علوم اقتصادي" شامل گروههاي "اقتصاد"، "مديريت" و "برنامه ريزي شهري و منطقه اي" و پژوهشكده "فرهنگ و ارتباطات" شامل گروههاي "ادبيات فارسي" ، "الهيات" و "فناوري اطلاعات وارتباطات " خواهد بود.

وي با اعلام اينكه بر اساس ارزيابي هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اين پژوهشكده حائز رتبه ممتاز گرديده است، افزود: اين پژوهشكده در ميان موسسه هاي تحقيقاتي علوم انساني كشور از حيث اجراي طرحهاي كاربردي مقام اول را داراست و در حال حاضر با 77 عضو در 7 گروه تخصصي و 2 مركز فعاليت مي كند و تاكنون در آن 391 طرح خاتمه يافته و 79 طرح نيز در دست اجرا است.

دكتر قبادي رويكرد اصلي طرحهاي پژوهشي اين پژوهشكده را كاربردي دانست و دراين باره تصريح كرد: 70 درصد طرحهاي پژوهشكده كاربردي بوده و 273 مقاله علمي و پژوهشي از سوي محققان پژوهشكده در مجلات علمي - پژوهشي، علمي - ترويجي و در همايشهاي ملي و بين المللي ارايه شده است.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد، پژوهشكده علوم انساني واجتماعي جهاد دانشگاهي با تبديل شدن به پژوهشگاه، قابليت ها و توانمنديهاي خود را توسعه دهد و در مسير رفع نيازهاي راهبردي كشور و خدمت بيشتر به مردم عزيز ايران گام بردارد.