آموزشياران نهضت در كلاس هاي استيجاري درس مي دهند

محسن بيدگلي رئيس نهضت سوادآموزي شرق شهرستان كرج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" گفت: سال گذشته قبل از تفكيك ادارات سوادآموزي كرج به دو قطب شرق و غرب موفق شديم بيش از هزار و سيصد بازمانده از تحصيل را با سواد كنيم.

وي با بيان اينكه 50 درصد كلاس هاي آموزشي در مدارس، 29 درصد استيجاري، 21 درصد در مساجد در اختيار آموزشياران قرار دارد ، گفت: 8 مركز يادگيري محلي در شهرستان كرج وجود دارد كه مهارت هاي زندگي و حرفه اي را به علاقه مندان ارائه مي دهد.

وي اظهار داشت : در نيمه اول سال گذشته هزار و 900 سواد آموز در كلاس هاي مقدماتي و هزار و 700 سوادآموز در كلاس هاي تكميلي حاضر شدند و در نيمه دوم سال دو هزار و 300 بازمانده از تحصيل در كلاس هاي مقدماتي، هزار و 600 نفر در كلاس هاي تكميلي، هزار و 900 سوادآموز در كلاس هاي پاياني و 900 نفر علاقه مند به تحصيل در كلاس هاي پنجم حضور داشته و از اين كلاس ها استفاده كردند.