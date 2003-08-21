ناتواني و عجز نيروهاي آمريكايي دربرقراري امنيت و ثبات درعراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسايت اينترنتي روزنامه كويتي "الوفد" دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا به عجز و ناتوايي نيروهاي آمريكايي درتسلط بر اوضاع كنوني عراق اعتراف كرد.

وي افزود : انفجار مقر سازمان ملل متحد درعراق نشان داد كه عاملان اين حمله قادرند براي رسيدن به اهداف خود درهرزمان ومكاني دست به حمله بزنند.

اين اعترافات درحالي از سوي مقامات آمريكايي مطرح مي شود كه "جرج بوش " رييس جمهوري آمريكا اعلام داشته كه اين گونه حملات هيچ گونه تاثيري بر روي تلاش آمريكا براي بازسازي عراق نخواهد گذاشت .

بوش بدون اشاره به هرگونه اتخاذ تصميمي جديد براي بهبود اوضاع امنيتي درعراق گفته است : عراق در حال حركت به سوي دمكراسي و صلح است .

نيروهاي اشغالگر آمريكايي مستقردرعراق گمان مي كنند كه سازمان ملل خود مسوول حفاظت ازمقرش دربغداد بوده به طوري كه ژنرال "پيتر ريكرس "سخنگوي نيروهاي اشغالگر آمريكا درعراق مي گويد: سازمان ملل بايد براي حفظ امنيت مقرهاي خود درعراق از شركت هاي ويژه كمك مي گرفت .

وي افزود : عامل حمله به مقر سازمان ملل متحد درعراق دفتر سازمان ملل را انتخاب كرده كه از لحاظ امنيتي بسيار ضعيف بوده است.

ريكرس با اشاره به انفجار كاميون بمب گذاري شده درمقابل درب اصلي مقر سازمان ملل درعراق گفت: مسيري كه راننده كاميون براي حمله به دفترسازمان ملل انتخاب كرده درب اصلي ساختمان بود .

درحمله شب سه شنبه به مقرسازمان ملل متحد درعراق 24 نفر از كارمندان سازمان ملل كشته و 107 نفر ديگر زخمي شدند .

با اين وجود خانم" ماري اوكابي " سخنگوي سازمان ملل متحد افزايش شمار قربانيان اين حادثه را احتمال داد و گفت: با توجه به ريزش ساختمان ممكن است افرادي هنوز در زير آوار مانده باشند .

وي گفت: تاكنون هويت هفت تن ازكاركنان سازمان ملل كه دراين حادثه خونين جان باخته اند، شناسايي شده است ازجمله جان سليم كنعان مصري الاصل ، ريك هوب آمريكايي الاصل ، فيونا واتسن و فلبينيان رانيو بوانيفننتورا ، ماريلين مانويلا انگليسي الاصل ، كريس كلاين بيكمان كاناداي الاصل و سرجيو دوملو فرستاده ويژه دبير كل سازمان ملل به عراق برزيلي الاصل هستند .