محمد كاظم كاظمي : " شاعر امروز " در تصميم گيري هاي كلان حوزه فرهنگ دخيل نيست

اين شاعر و منتقد ادبيات در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب ، افزود : امروزه شاعران بيشترازاين كه اجتماعي بيانديشند ، فردي فكر مي كنند و " شعركاربردي " كه در دو دهه پيش درجريان بود ، ازمسير خود كم كم خارج شده و به سمت گرايشهاي شخصي و فردي پيش رفته است . به همين لحاظ شاعران هم نقش اجتماعي خودشان را كم كم از دست داده اند .



كاظمي : شعر امروز ضعيف شده است ، چون انسان امروز زمينه درنگ و تفكر و خلوتي را كه انسان قديم براي انديشيدن داشته ، در اختيار ندارد .

محمد كاظم كاظمي - شاعر مهاجر افغاني خاطرنشان ساخت : در حال حاضر نيز شعر و شاعر در تصميم گيري هاي كلان كشور و حوزه فرهنگ و سياست ، مي تواند موثر باشد اما فعلا شاعران با امور كلان و سياست هاي جامعه سر و كاري ندارند و اين تاثير گذاري در گذشته بيشتر از امروز بوده است ، چرا كه " شعر " تاثير جدي خود را در جامعه امروز از دست داده است .









اين شاعر و منتقد ادبيات ياد آور شد : شعر در قديم الايام ، تنها رسانه مكتوب ما بود و به تعبيري تنها رسانه و مهمترين وسيله ارتباط با همديگر همين " شعر" بود ، در قديم ، شعرنقشي آموزشي و داستان سرايانه و حكمت آموزانه داشت ، ما با شعر، تصوير گري مي كرديم ، اما در دنياي جديد هركدام از اين نقش ها كه بر عهده شعر بوده ، به يكي ازابزارهاي جديد درجهان پديده ها واگذار شده است ، به همين دليل ، ميدان بسيار محدودي براي تاثيرگذاري شعرو شاعر باقي مانده است .







محمد كاظم كاظمي در پايان تصريح كرد : حتي رسانه هاي ما غالبا وابسته به شعر نيستند و آموزش و داستان سرايي به وسيله شعر انجام نمي شود ، " شعر امروز " مسلما ضعيف شده است ، چون انسان امروز، ديگرآن زمينه درنگ و تفكر و خلوتي را كه انسان قديم براي انديشيدن داشته ، در اختيار ندارد ، اين رنگارنگي جهان پيرامون ، فرصت مراقبت هاي درون را از انسانها مي گيرد و شعر هم حاصل مراقبت هاي دروني و باطني است .