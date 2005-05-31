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۱۰ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۳۷

/ با قلم هاي جوان / - 7

محمد كاظم كاظمي : " شاعر امروز " در تصميم گيري هاي كلان حوزه فرهنگ دخيل نيست

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : محمد كاظم كاظمي - شاعر و منتقد ادبيات ، گفت : " شعر امروز " ، به سمت گرايشهاي فردي پيش مي رود ، به همين دليل در بين افراد مختلف اجتماع ، مخاطبان كمتري پيدا كرده است .

اين شاعر و منتقد ادبيات در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر،  با بيان اين مطلب ، افزود : امروزه شاعران بيشترازاين كه اجتماعي بيانديشند ، فردي  فكر مي كنند  و " شعركاربردي "  كه در دو دهه پيش درجريان بود ،  ازمسير خود كم كم خارج شده  و به سمت گرايشهاي شخصي و فردي پيش رفته است  . به همين لحاظ  شاعران هم نقش اجتماعي خودشان را كم كم از دست داده اند . 

كاظمي :  شعر امروز ضعيف شده است ، چون انسان امروز زمينه درنگ و تفكر و خلوتي را كه انسان قديم براي انديشيدن داشته ، در اختيار ندارد .

محمد كاظم كاظمي - شاعر مهاجر افغاني خاطرنشان ساخت : در حال حاضر نيز شعر و شاعر در تصميم گيري هاي كلان كشور و حوزه فرهنگ و سياست ، مي تواند موثر باشد اما فعلا شاعران با امور كلان و سياست هاي جامعه سر و كاري ندارند و اين تاثير گذاري  در گذشته بيشتر از امروز بوده است ، چرا كه " شعر " تاثير جدي خود را در جامعه امروز از دست داده است .



اين شاعر و منتقد ادبيات ياد آور شد : شعر در قديم الايام ،  تنها رسانه مكتوب ما بود و به تعبيري تنها رسانه  و مهمترين وسيله ارتباط با همديگر همين " شعر"  بود ، در قديم ، شعرنقشي آموزشي و داستان سرايانه و حكمت آموزانه داشت ، ما با شعر،  تصوير گري مي كرديم ، اما در دنياي جديد هركدام از اين نقش ها كه بر عهده  شعر بوده ،  به يكي ازابزارهاي جديد درجهان پديده ها واگذار شده است ، به همين دليل ، ميدان بسيار محدودي براي تاثيرگذاري شعرو شاعر باقي مانده است . 



محمد كاظم كاظمي در پايان تصريح كرد :  حتي رسانه هاي  ما غالبا وابسته به شعر نيستند  و آموزش و داستان سرايي به وسيله شعر انجام نمي شود ،  " شعر امروز " مسلما ضعيف شده است ،  چون انسان امروز، ديگرآن زمينه درنگ و تفكر و خلوتي را كه انسان قديم براي انديشيدن داشته ، در اختيار ندارد ،  اين رنگارنگي جهان پيرامون ، فرصت مراقبت هاي درون را از انسانها مي گيرد و شعر هم حاصل مراقبت هاي دروني و باطني است .

کد مطلب 187742

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