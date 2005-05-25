آنتوني مينگلا تخريب و نفوذ را در لندن آغاز كرد

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، در اين درام امروزي ستارگاني چون جود لا، جوليت بينوش، رابين رايت پن و مارتين فريمن ايفاي نقش مي كنند و تهيه كنندگي آن را دو شركت بزرگ مرامكس و وينستين بر عهده دارند. "تخريب و نفوذ" نخستين فيلم مينگلا پس از اولين تجربه او در سال 1991 است كه بر اساس فيلمنامه اي غيراقتباسي ساخته مي شود.

فيلم داستان يك سرقت عاطفي جنايي است و ماجراي گروهي نامتجانس از شهروندان لندني را روايت مي كند كه زندگي شان با تعدادي تازه وارد در محله كينگز كراس درهم آميخته مي شود. وقتي منزل يك آزشيتكت مطرح هنري چندين بار مورد دستبرد قرار مي گيرد، او خود دست به كار مي شود تا سارقين را پيدا كند و در تحقيقات خود از آن محيط آشنا بيرون مي رود و به نكات عجيبي پي مي برد.

در "تخريب و نفوذ" علاوه بر مينگلا كه كارگرداني و نويسندگي فيلم را بر عهده دارد، الكس مكداول ("گزارش اقليت" و "باشگاه مشتزني") به عنوان طراح توليد، بنو دلهم (تاجر ونيزي) به عنوان فيلمبردار و گابريل يارد در مقام آهنگساز با او همكاري مي كنند. يارد در سه فيلم اخير مينگلا يعني "كوهستان سرد"، "آقاي ريپلي بااستعداد" و "بيمار انگليسي" هم به عنوان آهنگساز حضور داشت.

مينگلا 51 ساله براي كارگرداني فيلم "بيمار انگليسي" در سال 1997 برنده جايزه اسكار و براي فيلمنامه هاي دو فيلم "آقاي ريپلي بااستعداد" در سال 2000 و "بيمار انگليسي" نامزد همين جايزه شد.

