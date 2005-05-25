نشست سران شوراي همكاري خليج فارس در رياض

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الراي العام، عبدالرحمن العطيه دبير كل شوراي همكاري خليج فارس اعلام كرد هيچ مساله مورد اختلاف ميان سران اين شورا درهفتمين نشست مشورتي كه قرار است شنبه آينده در رياض برگزار شود، وجود ندارد.



به گفته وي ، موضوع تجارت آزاد در نشست آينده مطرح نمي شود و اين مساله به كميته همكاري مالي و اقتصادي موكول شده است كه در نشست قبلي سران در منامه بحرين تشكيل شد.



عبدالرحمن العطيه مسائل مندرج دردستور كار نشست آتي سران اين شورا را بررسي تحولات منطقه و موضوع مبارزه با تروريسم اعلام كرد.



وي با مهم توصيف كردن اين نشست تاكيد كرد كه اين نشست ويژه در زماني حساس و پس از تشكيل دولت عراق برگزار مي شود.



العطيه پيش بيني كرد كه توافقنامه تجارت آزاد ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري و اتحاديه اروپا درپايان سال جاري و توافقنامه تجارت آزاد با سوريه نيز پايان ماه ‍ژوئن امضا شود .



بحرين ، كويت ، قطر ، عمان ، عربستان سعودي و امارات متحد عربي شش عضو شوراي همكاري خليج فارس را تشكيل مي دهند.



درپايان اين خبرآمده نشست قبلي سران شوراي همكاري خليج فارس در بحرين برگزار شده بود.

