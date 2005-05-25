  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ خرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۲۲

بر اساس شيوه نامه عمومي چگونگي ثبت نام در مدارس:

گزينش دانش آموز در مدارس دولتي ممنوع شد

سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران شيوه نامه عمومي چگونگي ثبت نام در مدارس را به منظور نظارت بر كيفيت ثبت نام دانش آموزان اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران، در اين شيوه نامه گزينش دانش آموز در مدارس دولتي ممنوع اعلام شد و دريافت كمكهاي مردمي بر عهده شوراي آموزش وپرورش و بر اساس مفاد اصلاحيه ماده 11 قانون شوراي آموزش و پرورش مصوب مجلس شوراي اسلامي بوده كه مناطق موظف شده اند ضمن تشكيل ستاد نظارت بر ثبت نام موجبات رضايتمندي اولياء دانش آموزان را فراهم آورند .

گفتني است : اولياء مي توانند در صورت بروز هر گونه مشكل با شماره تلفن  5051437 و يا 5058088 ستاد نظارت بر ثبت نام و يا تلفن گوياي 5051391 سازمان تماس حاصل فرمايند.

همچنين از سوي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران اولويتهاي پژوهشي سال 84 اعلام شد.

بر اساس اين گزارش تمامي علاقمندان فرهنگيان و پژوهشگراني كه داراي مدرك تحصيلي حداقل ليسانس بوده مي توانند با توجه به ارتباط مدرك تحصيلي يكي از اولويتهاي پژوهشي را انتخاب كرده و طرح پژوهشي خود را حداكثر تا تاريخ پانزدهم مردادماه به دبيرخانه سازمان ارسال نمايند.

شايان ذكر است : پژهشگران جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به آدرس وب سايت www.teo.ir  مراجعه نمايند.

کد مطلب 187840

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها