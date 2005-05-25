گزينش دانش آموز در مدارس دولتي ممنوع شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران، در اين شيوه نامه گزينش دانش آموز در مدارس دولتي ممنوع اعلام شد و دريافت كمكهاي مردمي بر عهده شوراي آموزش وپرورش و بر اساس مفاد اصلاحيه ماده 11 قانون شوراي آموزش و پرورش مصوب مجلس شوراي اسلامي بوده كه مناطق موظف شده اند ضمن تشكيل ستاد نظارت بر ثبت نام موجبات رضايتمندي اولياء دانش آموزان را فراهم آورند .

گفتني است : اولياء مي توانند در صورت بروز هر گونه مشكل با شماره تلفن 5051437 و يا 5058088 ستاد نظارت بر ثبت نام و يا تلفن گوياي 5051391 سازمان تماس حاصل فرمايند.

همچنين از سوي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران اولويتهاي پژوهشي سال 84 اعلام شد.

بر اساس اين گزارش تمامي علاقمندان فرهنگيان و پژوهشگراني كه داراي مدرك تحصيلي حداقل ليسانس بوده مي توانند با توجه به ارتباط مدرك تحصيلي يكي از اولويتهاي پژوهشي را انتخاب كرده و طرح پژوهشي خود را حداكثر تا تاريخ پانزدهم مردادماه به دبيرخانه سازمان ارسال نمايند.

شايان ذكر است : پژهشگران جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به آدرس وب سايت www.teo.ir مراجعه نمايند.