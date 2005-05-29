موسيقي آئيني قوم تركمن منتشر شد

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، اين كتاب به تازگي توسط مركز موسيقي حوزه هنري به مناسبت برگزاري پانزدهمين جشنواره موسيقي ذكر و ذاكرين كه چندي پيش در گرگان برگزار شد، به قلم " موسي جرجاني" با همكاري " هوشنگ جاويد" منتشر شده است.

اين كتاب كه با مقدمه اي از " رضا مهدوي" و دوپيش گفتار از " هوشنگ جاويد و "موسي جرجاني" آغاز شده است در دو فصل و 5 بخش گنجانده شده است.

در فصل اول مباحثي چون " جايگاه اهل بيت در فرهنگ شفاهي و هنرهاي آئيني تركمن، مراسم عاشورا در بين تركمن ها، آئين روزه داري، آئين صدقه دادن، ممنوع بودن هر نوع جشن و شادي، خواندن نماز روز عاشورا و وقايع مهم عاشورا از ديدگاه تركمن ها ، مراسم آئيني و جايگاه اهل بيت در ادبيات مكتوب قوم تركمن آمده است.

فصل دوم اين كتاب شامل مباحثي چون هنر و هنرمندان موسيقي آئيني تركمن هاي استان گلستان و شناسنامه هنرمندان موسيقي آئيني است.

اين كتاب در 171 صفحه به همراه شناسنامه كامل هنرمندان موسيقي تركمن در پايان آن منتشر شده است.