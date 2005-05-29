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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۰۰

به قلم موسي جرجاني پژوهشگر موسيقي نواحي

موسيقي آئيني قوم تركمن منتشر شد

كتاب موسيقي آئيني قوم تركمن ويژه سيري بر جايگاه اهل بيت (ع) به قلم موسي جرجاني پژوهشگر موسيقي نواحي منتشر شد.

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، اين كتاب به تازگي توسط مركز موسيقي حوزه هنري  به مناسبت برگزاري پانزدهمين جشنواره موسيقي ذكر و ذاكرين كه چندي پيش در گرگان برگزار شد، به قلم " موسي جرجاني" با همكاري " هوشنگ جاويد" منتشر شده است.

اين كتاب كه با مقدمه اي از " رضا مهدوي" و دوپيش گفتار از " هوشنگ جاويد و "موسي جرجاني" آغاز شده است در دو فصل و 5 بخش گنجانده شده است.

در فصل اول مباحثي چون " جايگاه اهل بيت در فرهنگ  شفاهي و هنرهاي آئيني تركمن، مراسم عاشورا در بين تركمن ها، آئين روزه داري، آئين صدقه دادن، ممنوع بودن هر نوع جشن و شادي، خواندن نماز روز عاشورا و وقايع مهم عاشورا از ديدگاه تركمن ها ، مراسم آئيني و جايگاه اهل بيت در ادبيات مكتوب قوم تركمن آمده است.

فصل دوم اين كتاب شامل مباحثي چون هنر و هنرمندان موسيقي آئيني تركمن هاي استان گلستان و شناسنامه هنرمندان موسيقي آئيني است.

اين كتاب در 171 صفحه به همراه شناسنامه كامل هنرمندان موسيقي تركمن در پايان آن منتشر شده است.

کد مطلب 187848

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