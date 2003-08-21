اسماعيل ابو شنب از رهبران حماس به شهادت رسيد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شبكه الجزيره ، بر اثر حملات موشكي بالگردهاي نظاميان اشغالگراسراييلي به شهر غزه و هدف قرار دادن اهدافي در اين شهر، اسماعيل ابوشنب از رهبران جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس ) به شهادت رسيد . در اين حمله دو نفرديگر از همراهان وي نيز به شهادت رسيدند .

بالگردهاي آپاچي اسراييلي خودرو حامل اسماعيل ابو شنب و همراهان وي را با موشك هدف قرار دادند كه منجر به شهادت آنها شد .



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