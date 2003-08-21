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۳۰ مرداد ۱۳۸۲، ۱۵:۴۷

در حمله موشكي اشغالگران اسراييلي به شهر غزه

اسماعيل ابو شنب از رهبران حماس به شهادت رسيد

اسماعيل ابو شنب از رهبران حماس به شهادت رسيد

در حمله موشكي اشغالگران صهيونيست به شهر غزه، اسماعيل ابو شنب از رهبران حماس به شهادت رسيد .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از  شبكه  الجزيره ، بر اثر حملات موشكي بالگردهاي نظاميان اشغالگراسراييلي  به شهر غزه و هدف قرار دادن اهدافي در اين شهر، اسماعيل ابوشنب از رهبران جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس )  به شهادت رسيد . در اين حمله دو نفرديگر از همراهان وي نيز به شهادت رسيدند .
بالگردهاي آپاچي اسراييلي خودرو حامل اسماعيل ابو شنب و همراهان وي را با موشك  هدف قرار دادند كه منجر به شهادت آنها شد . 
 
کد مطلب 18786

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