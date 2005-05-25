  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۴ خرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۲۷

تير ماه امسال در تورنتو

همايش جهاني " نظريه ريسمانها" برگزار مي شود

همايش جهاني "نظريه ريسمانها " 20 تا 25 تيرماه امسال در دانشگاه تورنتو كانادا برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، فيزيكدانان و متفكران سراسر جهان در دانشگاه تورنتو گردهم مي آيند تا جديدترين پيشرفتها در زمينه اين نظريه را به بررسي نشينند.

از سوي ديگر، از آن بابت كه سال 2005 سال فيزيك نام گرفته است فيزيكدانان در صدد هستند راههاي آگاهي عمومي در باب فيزيك را بررسي كنند و شيوه هاي جلب كردن نظرعموم  به اينكه فيزيك نقش اساسي را در زندگي روزمره دارد مورد توجه قرار دهند.

چندين مؤسسه و گروه دانشگاهي چون گروه فيزيك دانشگاه تورنتو و مؤسسه فيزيك نظري كانادا حمايت كننده اين همايش به حساب مي آيند. 


 

کد مطلب 187885

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها