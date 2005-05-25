همايش جهاني " نظريه ريسمانها" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، فيزيكدانان و متفكران سراسر جهان در دانشگاه تورنتو گردهم مي آيند تا جديدترين پيشرفتها در زمينه اين نظريه را به بررسي نشينند.

از سوي ديگر، از آن بابت كه سال 2005 سال فيزيك نام گرفته است فيزيكدانان در صدد هستند راههاي آگاهي عمومي در باب فيزيك را بررسي كنند و شيوه هاي جلب كردن نظرعموم به اينكه فيزيك نقش اساسي را در زندگي روزمره دارد مورد توجه قرار دهند.



چندين مؤسسه و گروه دانشگاهي چون گروه فيزيك دانشگاه تورنتو و مؤسسه فيزيك نظري كانادا حمايت كننده اين همايش به حساب مي آيند.



