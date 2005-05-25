شش كانديدا براي احراز رياست فدراسيون ووشو ثبت نام كردند

به گزارش خبرنگار"مهر" در پايان زمان ثبت نام از كانديداهاي رياست فدراسيون ووشو ، 6 نفر براي احراز اين پست ثبت نام كردند كه اسامي اين نفرات عبارتست از : صمد ولي زاده ( سرپرست فعلي فدراسيون ووشو ) ، عباسعلي اكبري ( دبير سابق فدراسيون ووشو ) ، مهرداد فهماني ارشد ( نايب رئيس اسبق فدراسيون ورزشهاي رزمي ) ، فرهاد فتحي ( مربي تيم ملي ووشو) ، محمد پور غلامي ( عضو كميته فني ووشو ) ، توحيد اسديان ( رئيس يكي از سبكهاي رزمي ).

گفتني است انتخابات رياست فدراسيون ووشو اوايل تير ماه جاري در محل آكادمي كميته ملي المپيك برگزار خواهد شد . پيش از اين بهزاد كتيرايي سمت رياست فدراسيون ووشو را بر عهده داشت كه حدود 40 روز پيش با حكم رئيس سازمان تربيت بدني از اين سمت كنار گذاشته شد .