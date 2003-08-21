رژيم صهيونيستي جنگي تمام عيار عليه ملت فلسطين به راه انداخته است

به گزارش خبرگزاري مهر"مصطفي برغوثي تحليلگرمسائل سياسي فلسطين در مصاحبه با شبكه خبري "الجزيره " درواكنش به ترور" اسماعيل ابوشنب" يكي از رهبران جنش مقاومت اسلامي فلسطين حماس و دو تن ازهمراهان وي توسط نظاميان صهيونيستي گفت: آنچه كه در فلسطين روي مي دهد ناشي از جرم وجنايتي است كه توسط شخص "آريل شارون" نخست وزير اين رژيم صورت مي گيرد .



وي افزود: اين اقدام دشمن صهيونيستي نشانه به راه انداختن جنگي تمام عياربا ملت فلسطين است .

برغوثي با اشاره به اينكه رژيم صهيونيستي همچنان درحال برنامه ريزي براي ترور اعضاي جنبش حماس و جهاد اسلامي است خاطرنشان ساخت كه همه اين اهداف درجهت به بن بست كشاندن "نقشه راه" صورت مي گيرد .

برغوثي، آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي را مسوول مستقيم اين جنايت هولناك و وحشيانه دانست و گفت: شارون مي كوشد با ارتكاب اين گونه جنايات عليه ملت فلسطين " نقشه راه" را به بن بست بكشاند و آتش بس را لغو نمايد و تاكنون نيزدراين اقدامات موفق بوده است زيرا جامعه بين الملل بويژه كمتيه چهارجانبه كه مسووليت برقراري صلح را عهده دار شده است همچنان دربرابرحملات ارتش اشغالگر قدس به شهرها و روستاها سكوت اختيار كرده و چشمان خود را برجنايات ضد انساني صهيونيست ها بسته است .

برغوثي ضمن هشدار به پيامدهاي سكوت كميته چهار جانبه و جامعه بين المللي درقبال تجاوزات رژيم صهيونيستي اظهارداشت : اگر جامعه بين الملل هم اكنون تحركي از خود نشان ندهد دشمن صهيونيست تمام راههاي دستيابي به صلح را مسدود خواهد كرد وآتش بس اعلام شده از سوي گروههاي جهادي فلسطين را به طرق گوناگون لغو مي كند.

وي با محكوم كردن ترور اسماعيل ابوشنب و همراهان وي توسط نظاميان اسراييلي گفت: مهمترين اقدامي كه آمريكا بايد انجام دهد تحت فشار قرار دادن رژيم صهيونيستي و جلوگيري از تجاوزات اين رژيم عليه ملت بي دفاع فلسطين است.

مصطفي برغوثي در پايان خواستار يكپارچگي و وحدت ملت فلسطين به رهبري ياسرعرفات رييس حكومت خودگردان فلسطين شد و بر ضرورت اتخاذ يك استراتژي ملي و مشترك براي مقابله با تجاوزات و حملات روزمره رژيم صهيونيستي عليه ملت فلسطين تاكيد كرد .



درهمين حال "اسامه حمدان "يكي از اعضاي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس ) ومدير دفتر اين جنبش در بيروت ( لبنان) در واكنش به اين جنايت ضد انساني رژيم صهيونيستي ضمن تسليت به ملت فلسطين و آرزوي مغفرت براي تمام شهيدان فلسطيني گفت: جنايتي كه رژيم صهيونيستي مرتكب شد درواقع مي خواست آتش بس اعلام شده از سوي گروههاي جهادي فلسطين را لغو كند و با اين اقدام توافقات صورت گرفته درباره آتش بس را بر هم زد و گروههاي فلسطيني عمليات ضد اسراييلي را از سر خواهند گرفت .

وي آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي را مسوول لغو آتش بس و شهادت اسماعيل ابوشنب و همراهان وي دانست و گفت: تنها عاملي كه باعث تغيير موضع حماس شد، ادامه تجاوزات دشمن صهيونيستي عليه مردم فلسطين وعدم جديت جامعه بين المللي بخصوص آمريكا در جلوگيري ازتجاوزگري هاي اسراييل است .

حمدان آمريكا را مسوول مستقيم تمام جنايت اسراييل عليه مردم فلسطين خواند و ياد آور شد: ما بخوبي مي دانيم تاكنون هرجنايتي كه توسط دشمن صهيونيستي عليه ملت فلسطين صورت گرفته از سوي آمريكا محكوم نشده اما مسوولان آمريكا درمقابل حكومت خودگردان فلسطين را بارها تحت فشار قرار داده اتد تا گروههاي جهادي فلسطين را منحل كند .

مديردفتر جنبش حماس در بيروت در پايان به رژيم صهيونيستي درباره اين حمله وحشيانه هشدار داد و گفت: حماس درپاسخ به خون ابوشنب، انتقام سختي را از اين رژيم خواهد گرفت .