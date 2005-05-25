"هانيبال الخاص " - نقاش درگفت وگوي كوتاه با خبرنگار تجسمي مهر درباره نمايشگاه اخيرخودگفت : دراين نمايشگاه مجموعه اي ازكارهاي مختلف من خصوصا كارهايي كه به آن علاقمند بودم وتمايلي به فروش آنها نداشتم به معرض نمايش عمومي درمي آيد .

وي افزود : نمايشگاهي كه پيش روداريد مروري برآثارنقاشي من دربيست سال اخيراست . دراين نقاشي ها بيشتربه موضوعات انسان وحالات گوناگون او پرداختم . به اين معني كه اگرانسان را درتابلوها نشان دادم آنها را تنها به فيزيكشان محدود نكردم بلكه سعي كردم واكنش ها وحالات مختلفي چون : خشم ، عطوفت ، خم شدن ، ايستادن و.. را نيزبه تصويربكشم .

"الخاص " درزمينه سبك كاري خود درامرنقاشي تصريح كرد: من هيچ گاه آبستره خالص كارنكردم بلكه با دخل وتصرف درآن وسايرسبك ها وبا وجود اين كه همواره انسان يكي ازاساسي ترين موضوعات نقاشي هاي من بوده است سعي كردم ازسبك هاي ابتكاري خودنيزبهره بگيرم .

شايان ذكراست نمايشگاه نقاشي "هانيبال الخاص " روزجمعه ششم خرداد ماه درگالري "هما " افتتاح مي شود . علاقمندان مي توانند جهت بازديد به خيابان وليعصر ، بالاترازبزرگراه نيايش ، كوي چهرازي پلاك 27 مراجعه كنند .