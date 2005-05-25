حشمت مهاجراني : بازيكنان سپاهان را پر انگيزه ديدم // استانكو مرد روزهاي سخت است

حشمت مهاجراني سرمربي سابق تيم ملي كه در حاشيه اردوي تيم فوتبال سپاهان در امارات با خبرنگاراعزامي "مهر" گفت و گو مي كرد با بيان اين مطلب افزود : سپاهان تيم پر تلاش و پركاري است كه در تمامي خطوط از بازيكنان باتجربه و سرشناسي سود مي برد و كمبودهاي خود را با دوندگي و جسارت بازيكنانش جبران مي كند .

مهاجراني افزود : هرچند سپاهان امسال در ليگ برتر نتايج مورد انتظار را بدست نياورد ولي حضور اين تيم بعنوان نماينده ايران در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا و نتايج قابل قبول در سطح باشگاههاي آسيا ثابت كرد كه سپاهان تيم بزرگي است و در ليگ ايران تنها با بد شانسي روبرو بوده است .

وي در مورد سرمربي تيم فوتبال سپاهان گفت : استانكو را از زمان بازيهاي آسيايي هيروشيما كه هدايت تيم ملي را بر عهده داشت مي شناسم . او مربي خوب و صاحب برنامه اي است كه در ديدارهاي بزرگ به خوبي تيمش را هدايت مي كند . اميدوارم امشب هم برنامه هاي تاكتيكي او زمينه صعود سپاهان به مرحله بعد را فراهم كند .

مهاجراني در خصوص شناختش از تيم العين گفت : آنها تيم خوب و منظمي دارند كه نوسان در كار اين تيم كمتر ديده مي شود . با اينحال اگر بازيكنان سپاهان از فرصت هاي خود به خوبي استفاده كنند پيروزي در اين ديدار دور از دسترس نماينده كشورمان نخواهد بود .

وي درپايان تاكيد كرد: اميدوارم سپاهان امشب با كسب نتيجه لازم در برابر العين باعث خوشحالي تمام مردم ايران شود و ما هم در كنار سپاهان جشن صعود بگيريم .