جنبش حماس پايان آتش بس با رژيم صهيونيستي را اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، جنبش مقاومت اسلامي فلسطين ( حماس ) ضمن تاييد خبرشهادت اسماعيل ابوشنب از رهبران سياسي اين گروه مقاومت اسلامي در حمله موشكي اسراييل به شهر غزه پايان آتش بس را اعلام كرد.

حماس همچنين در بيانيه خود، اسراييل را به انتقام گيري خون اسماعيل ابو شنب تهديد كرد . جبهه خلق براي آزادي فلسطين نيز با صدور بيانيه اي از خاتمه آتش بس خبر داد .

اين گروه هاي مقاومت فتح و جهاد اسلامي هنوز مواضع خود را در اين زمينه اعلام نكرده اند .

تشكيلات خودگردان فلسطين نيز با صدور بيانيه اي ضمن محكوميت اين حمله تروريستي ، مسئوليت پيامدهاي اين حمله را متوجه اسراييل دانست .

درحمله امروز هلي كوپترهاي آپاچي به همراه جنگنده هاي اف 16 اسراييلي به شهرغزه ، خودروي حامل اسماعيل ابو شنب از رهبران سياسي حماس و دو نفر از همراهان وي مورد حمله موشكي قرار گرفت كه به شهادت ايشان منجر شد .



