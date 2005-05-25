رئوس برنامه هاي خود را در چند روز آينده عرضه خواهم كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت تعامل صحيح قوا با يكديگر گفت: مطمئن بودم كه همكاري مجلس با من بيشتر از ساير كانديداها خواهد بود .
وي افزود :براي من مجلس يكپارچه مهم است و معتقدم مجلس متفرق و اختلاف و درگيري مانعي بر سر راه توسعه اصولي كشور است.
هاشمي رفسنجاني تاكيد كرد: تفرقه و تشتت سم مهلكي براي نظام است و هيچ نفعي براي انقلاب ندارد، اتحاد و همدلي قوا و نيروهاي سياسي تنها راه پيشرفت كشور است.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام رفع تشنجات را در زمان فعلي مهم ارزيابي كرد و گفت: با عمل به راهكارهاي موجود و تلاش براي آرام كردن فضاي كشور مي توانيم تحولي در امور اقتصادي، كم كردن تورم، رفع بيكاري و ايجاد نشاط در فضاي جامعه ايجاد كنيم.
وي افزود : رئوس برنامه هاي من براي اداره جامعه در حال تدوين است و در چند روز آينده متن آن را به جامعه عرضه خواهم كرد.
در ابتداي اين ديدار كه بيش از يكصد تن از نمايندگان حضور داشتند،قدرت الله عليخاني و تيمور علي عسگري به بيان نظرات خود پيرامون انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري و تشريح خواست و ديدگاه هاي نمايندگان حاضر در مورد نحوه اداره كشور و تعامل دولت آينده با مجلس پرداختند.
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