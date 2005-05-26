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۵ خرداد ۱۳۸۴، ۹:۴۳

دادستان‌هاي عمومي و انقلاب، نظامي و روحانيت قم:

مردم تخلفات انتخاباتي را گزارش دهند

دادستان‌هاي ويژه روحانيت، نظامي و عمومي و انقلاب قم با تأكيد بر برخورد قاطع با تخلفات انتخاباتي، از مردم خواستند تخلفات انتخاباتي را به شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات انتخاباتي دادسرا گزارش دهند.

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، در اطلاعيه مشترك دادستان ها آمده است: هرگونه توهين و يا تعرض به كانديداها و طرفداران آنها و همچنين هرگونه هياهو و جنجال‌ يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد كه موجب اخلال در نظم، آسايش، آرامش عمومي و جلسات قانوني تبليغاتي كانديداها شود، جرم بوده و قاطعانه برخورد قانوني خواهد شد.

اين اطلاعيه در ادامه مي افزايد: ضابطين دادگستري نيز در صورت مشاهده جرمي مشهود مكلف‌اند به وظيفه قانوني خود عمل و سريعاً به مقام قضايي گزارش نمايند.

دادستان‌هاي عمومي و انقلاب، نظامي، روحانيت قم در اطلاعيه خود اضافه كردند: شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به صورت شبانه‌روزي در خدمت مردم شهيد پرور قم بوده و با قاطعيت متخلفين را تحت تعقيب قضايي قرار خواهد داد.

در اين اطلاعيه با اعلام اين مطلب ‌كه هرگونه تخريب شخصيتي و تبليغ منفي وجوسازي و هتك حرمت نامزدها و فريب افكار عمومي پيگرد قضايي را به دنبال خواهد داشت، اضافه شده است:‌ استفاده از اموال عمومي و بيت ‌المال و امكانات دولتي در جهت تبليغ هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري ممنوع بوده و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 188040

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