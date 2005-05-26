مردم تخلفات انتخاباتي را گزارش دهند

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، در اطلاعيه مشترك دادستان ها آمده است: هرگونه توهين و يا تعرض به كانديداها و طرفداران آنها و همچنين هرگونه هياهو و جنجال‌ يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد كه موجب اخلال در نظم، آسايش، آرامش عمومي و جلسات قانوني تبليغاتي كانديداها شود، جرم بوده و قاطعانه برخورد قانوني خواهد شد.

اين اطلاعيه در ادامه مي افزايد: ضابطين دادگستري نيز در صورت مشاهده جرمي مشهود مكلف‌اند به وظيفه قانوني خود عمل و سريعاً به مقام قضايي گزارش نمايند.

دادستان‌هاي عمومي و انقلاب، نظامي، روحانيت قم در اطلاعيه خود اضافه كردند: شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به صورت شبانه‌روزي در خدمت مردم شهيد پرور قم بوده و با قاطعيت متخلفين را تحت تعقيب قضايي قرار خواهد داد.

در اين اطلاعيه با اعلام اين مطلب ‌كه هرگونه تخريب شخصيتي و تبليغ منفي وجوسازي و هتك حرمت نامزدها و فريب افكار عمومي پيگرد قضايي را به دنبال خواهد داشت، اضافه شده است:‌ استفاده از اموال عمومي و بيت ‌المال و امكانات دولتي در جهت تبليغ هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري ممنوع بوده و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.