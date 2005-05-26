چند خبر انتخاباتي از استان مركزي

به گزارش خبرنگار"مهر"، ستادهاي معين وهاشمي در شهرستان هاي استان مركزي راه اندازي شده است و گفته مي شود: علي دانش منفرد آشتياني نماينده مردم تفرش ، فراهان و آشتيان درمجلس هفتم به عنوان رييس ستاد انتخاباتي "هاشمي رفسنجاني" در استان مركزي انتخاب شده است.



هم چنين شنيده مي شود قراراست "مهدي كروبي" نامزد رياست جمهوري دوازدهم خرداد به اراك بيايد وي در شهرهاي مختلف استان حضورمي يابد و با مردم ديدارمي كند.

شنيده هاي خبرنگار"مهر" حاكي است "معين" كه با اتوبوسي به نام " اتوبوس اصلاحات " به سفرهاي تبليغاتي خود مي پردازد، قراراست چهاردهم و پانزدهم خرداد به استان مركزي سفر كند . گفته مي شود اين اتوبوس در سالگرد ارتحال امام (ره) درخمين توقف مي كند.

و خبرديگراينكه قرار است " محمد باقر قاليباف " دوازدهم خرداد به استان مركزي سفر كند.