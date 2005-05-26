سفارت آمريكا در اندونزي تعطيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،‌ " ماكس كواك " سخنگوي سفارت آمريكا در جاكارتا شب گذشته با اعلام اين خبر خاطر نشان ساخت : از مدتي پيش تا كنون زمزمه هايي مبني بر انجام حملات تروريستي بگوش مي رسد .

وي در ادامه افزود : مقامات آمريكا پس از افزايش دامنه تهديدهاي امنيتي تصميم به تعطيلي سفارتخانه خود در جاكارتا پايتخت اندونزي گرفتند .

گفتني است هزاران تن از مردم مسلمان اندونزي روز يكشنبه در مقابل سفارت آمريكا در جاكارتا پايتخت اندونزي ، عليه اقدام توهين آميز سربازان آمريكايي در بي حرمتي به قرآن مجيد تظاهرات كرده و فرياد اعتراض سر دادند .

تظاهركنندگان مسلمان اندونزيايي با سر دادن شعار الله اكبر در صف هاي طولاني در خيابان هاي جاكارتا فرياد اعتراض خود را عليه آمريكا سر داده بودند.