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۵ خرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۱۹

از بيم اقدامات تلافي جويانه احتمالي نسبت به بي حرمتي به قرآن مجيد :

سفارت آمريكا در اندونزي تعطيل شد

آمريكا از بيم مسائل امنيتي و اقدامات تلافي جويانه احتمالي نسبت به بي حرمتي به قرآن مجيد در زندان گوانتانامو دستور تعطيلي سفارتخانه خود در اندونزي را صادر كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،‌ " ماكس كواك " سخنگوي سفارت آمريكا در جاكارتا شب گذشته با اعلام اين خبر خاطر نشان ساخت :  از مدتي پيش تا كنون زمزمه هايي مبني بر انجام حملات تروريستي بگوش مي رسد .

وي در ادامه افزود : مقامات آمريكا پس از افزايش دامنه تهديدهاي امنيتي تصميم به تعطيلي سفارتخانه خود در جاكارتا پايتخت اندونزي گرفتند .

گفتني است هزاران تن از مردم مسلمان اندونزي روز يكشنبه در مقابل سفارت آمريكا در جاكارتا پايتخت اندونزي ، عليه اقدام توهين آميز سربازان آمريكايي در بي حرمتي به قرآن مجيد تظاهرات كرده و فرياد اعتراض سر دادند .

تظاهركنندگان مسلمان اندونزيايي با سر دادن شعار الله اكبر در صف هاي طولاني در خيابان هاي جاكارتا فرياد اعتراض خود را عليه آمريكا سر داده بودند.

کد مطلب 188069

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