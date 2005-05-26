عاشقان خارجي امام (ره) لحظه شماري مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، غفاري مسئول اجرايي كميته خارجي ستاد مركزي بزرگداشت حضرت امام (ره) گفت: اين ستاد امسال از تعداد محدودي از شخصيتهاي خارجي براي حضور در مراسم سالگرد ارتحال دعوت كرده است كه حدود 10 ميهمان خواهند بود و ساير ميهمانان خارجي با هزينه خود براي شركت درمراسم سالگرد ارتحال امام (ره) عازم ايران مي شوند.

وي افزود: پس از فراخوان ستاد، افراد زيادي به سفارتخانه هاي ايران در سراسر جهان مراجعه كرده اند و خواستار حضور در مراسم شده اند كه مقدمات سفر اين عاشقان امام فراهم شده و آنها به تدريج از 10 خرداد ماه وارد كشور مي شوند.

غفاري خاطرنشان كرد: مركز جهاني طلاب خارجي نيز مقدمات سفر تعداد 25 نفر از طلاب خارجي را كه در ايران تحصيل كرده اند و اكنون در كشور خود به عنوان مبلغ و روحاني در خدمت اسلام هستند را با هزينه خودشان فراهم كرده و اين افراد نيز از نهم خرداد ماه وارد كشور مي شوند تا در مراسم شانزدهمين ارتحال حضرت امام خميني (ره) شركت كنند.