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۵ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۲۵

براي حضور در مراسم سالگرد ارتحال امام خميني (ره)؛

عاشقان خارجي امام (ره) لحظه شماري مي كنند

تعداد زيادي از عاشقان خارجي حضرت امام (ره) پس از اعلام فراخوان ستاد بزرگداشت مراسم ارتحال امام براي حضور در اين مراسم به سفارتخانه هاي ايران در كشورهاي مختلف جهان مراجعه كرده اند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، غفاري مسئول اجرايي كميته خارجي ستاد مركزي بزرگداشت حضرت امام (ره) گفت: اين ستاد امسال از تعداد محدودي از شخصيتهاي خارجي براي حضور در مراسم سالگرد ارتحال دعوت كرده است كه حدود 10 ميهمان خواهند بود و ساير ميهمانان خارجي با هزينه خود براي شركت درمراسم سالگرد ارتحال امام (ره) عازم ايران مي شوند.

وي افزود: پس از فراخوان ستاد، افراد زيادي به سفارتخانه هاي ايران در سراسر جهان مراجعه كرده اند و خواستار حضور در مراسم شده اند كه مقدمات سفر اين عاشقان امام فراهم شده و آنها به تدريج از 10 خرداد ماه وارد كشور مي شوند.

غفاري خاطرنشان كرد: مركز جهاني طلاب خارجي نيز مقدمات سفر تعداد 25 نفر از طلاب خارجي را كه در ايران تحصيل كرده اند و اكنون در كشور خود به عنوان مبلغ و روحاني در خدمت اسلام هستند را با هزينه خودشان فراهم كرده و اين افراد نيز از نهم خرداد ماه وارد كشور مي شوند تا در مراسم شانزدهمين ارتحال حضرت امام خميني (ره) شركت كنند.

کد مطلب 188096

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