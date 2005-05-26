انفجار در بغداد 9 كشته و زخمي برجاي گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين منبع همچنين افزود: اين خودروي بمب گذاري شده كه توسط يك عامل انتحاري هدايت مي شد، در نزديكي خودرو گشتي نيروهاي پليس عراق در كوي الشعله - شمال غرب بغداد - منفجر شد.

وي افزود: در ميان كشته ها دو تن از نيروهاي پليس و يك شهروند عراقي ديده مي شود. انفجار خودرو به حدي بود كه موجب انهدام كامل خودرو نيروهاي پليس و آسيب ديدن چند خودرو شهروندان شد.

اين منبع دروزارت كشورعراق همچنين از انفجار بمبي ديگر درمسير كاروان نيروهاي آمريكايي در نزديكي ورزشگاهي در جنوب شرق بغداد خبر داد .

به گفته او ، نيروهاي آمريكايي بلافاصله پس از انفجار راههاي منتهي به حادثه را بستند اما آنها به ميزان تلفات و خسارات آن اشاره اي نكردند.

در كوي غزاليه درغرب بغداد نيز چهار تن از نيروهاي پليس در جريان تيراندازي افراد مسلح به سوي منزل حكمت موسي سلمان معاون وزير كشور زخمي شدند.

منابع خبري در عراق گفتند : درزمان حمله مهاجمان، سلمان در منزلش نبود . يك منبع امنيتي در عراق نيز اعلام كرد: جسد فخري عبدالعامري عضو حزب الدعوه به رياست ابراهيم جعفري نخست وزير عراق در كوي قادسيه پيدا شد.