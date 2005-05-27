۶ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۵۳

مدير كل دفتر بيابان زدايي سازمان جنگلها در گفت وگو با "مهر":

ساماندهي چراي شتر بيابانزايي را كنترل مي كند

مدير كل دفتر بيابانزدايي سازمان جنگلها گفت: ساماندهي چراي شتر در مراتع از ضرورتهاي اساسي كنترل بيابانزايي و جلوگيري از پيشرفت كوير است .

سيد محمد موسوي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: درحال حاضر حدود 143 هزار نفرشتر در عرصه هاي بياباني كشورچرا مي كنند كه از اين تعداد 2/9 درصد داراي پروانه چرا، 2/2 درصد داراي طرح مرتعداري و 5/88 درصد فاقد پروانه چرا هستند.

وي ميزان مصرف علوفه خشك را براي هر نفر شتر در شبانه روز 8 تا 10 كيلوگرم  عنوان كرد و گفت:  براساس برآوردهاي صورت گرفته مصرف علوفه خشك  براي هر نفر شتر سالانه حدود 540 هزار تن علوفه خشك از مراتع بياباني چرا مي شود .

موسوي تصريح كرد: با توجه به شرايط خاص مناطق بياباني بويژه متوسط بارندگي سالانه بسيار پايين ، تبخير و تعريق بسيار زيادو طول دوره برگشت كوتاه و استمرار خشكساليها ، چراي مضاعف دام بويژه شترآن هم به شكل رها شده بسيارسنگين است .

وي اظهارداشت : اين درحالي است كه اعمال مديريت چرا و ساماندهي چراي مضاعف دام بويژه شترموجب كنترل پديده بيابانزايي و ممانعت از پيشروي كوير مي شود .

موسوي خواستار اجراي طرح محوري تعادل دام و مرتع در مناطق بياباني شد وگفت :  با توجه به شرايط موجود اجراي دقيق طرح محوري تعادل دام و مرتع درمراتع بيباني بايد در الويت قرار گيرد .

وي اعمال دقيق مديريت چرا، تغيير سيستم سنتي شترداري (رها شده ) به سيستم دامداري نيمه صنعتي و صنعتي با مشاركت شترداران و اجراي اقدامات حمايتي ، هدايتي و تشويقي و كنترلي را از مهمترين راهكارهاي حل اين مشكل است .

کد مطلب 188146

