آمريكا همچنان به فشارهاي خود بر سوريه ادامه مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الخليج، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا اظهارات سفير سوريه در واشنگتن كه از قطع همكاري كشورش با آمريكا در زمينه مبارزه با تروريسم خبر داده بود، رد كرد.



ريچارد بوچر گفت : هرگز به اظهارات سفير سوريه اهميتي نمي دهيم زيرا به صراحت مي گويم در حال حاضر همكاري ميان ما ناچيز و نامنظم است .



وي افزود : ما همچنان موضع مردان مسلح در عراق كه از خاك سوريه وارد آن مي شوند ونيز موضوع حمايت سوريه از گروه هاي تروريستي مخالف صلح و نفوذ دمشق در لبنان را دنبال مي كنيم.



بوچر گفت : آمريكا به دقت موضع سوريه را در قبال انتخابات پارلماني آتي در لبنان كه از يكشنبه آينده آغاز خواهد شد، تحت نظر قرار خواهد داد.



به گفته وي ، واشنگتن از اطلاعات بدست آمده درباره بازداشت ها در سوريه بي نهايت نگران است در حالي كه سوريه نيز مانند ديگر كشورهاي منطقه بايد دست به اصلاحات و تغييرات بزند.

سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا اظهارات عماد مصطفي سفير سوريه در واشنگتن را كه گفته بود كشورش آماده همكاري با آمريكا در تمام سطوح از جمله همكاري نظامي و اطلاعاتي است اما در سايه اتهامات ظالمانه پيوسته آمريكا به سوريه به اين همكاري ادامه نمي دهد را يك گام در مسير اشتباه خواند .



وي درعين حال تصريح كرد هرگونه همكاري از سوريه به نوبه خود هميشه اندك و نامنظم بوده است.



عماد مصطفي سفير سوريه در آمريكا در گفتگو با شبكه سي ان ان گفته بود دمشق تمايل دارد كه همكاري با واشنگتن را از سربگيرد به شرطي كه آمريكا نيز موضع خود را تغيير دهد.



وي گفت : ما به آمريكا مي گوييم كه خواهان روابط سازنده با اين كشور هستيم اما بايد حملاتش را عليه سوريه متوقف كند.