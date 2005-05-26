اسماعيلي مدير عامل "مهر": استفاده از چهره هاي رسانه اي براي تخريب كانديداها پيوند شارلاتانيسم سياسي و خبري است// گرفتار آماتوريسم سياسي هستيم

پرويز اسماعيلي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر توضيح داد : بنده در برابر تماسهاي مكرر و حضوري جواني كه خود را خبرنگار يكي از اين سايت هاي تازه تاسيس معرفي مي كرد، به دلايل متعدد از انجام گفتگو خودداري كردم و در مقابل اصرارهاي فراوان و مراجعات بعدي ، مصاحبه را منوط به قول اخلاقي براي انتشار كامل آن و بعد از رويت متن توسط خود نمودم. ولي متاسفانه در روزهاي اخير متن كاملا تحريف و تقطيع شده اي توسط سايتهاي متعدد و ناشناس و بي هويت، آنهم با تيتري كاملا مغاير با تحليل و گفته هاي بنده منتشر شده است.

اسماعيلي گفت: تماسهاي مكرر الكترونيكي و بعضا واسطه اي با گردانندگان سايت هاي مذكور براي برداشتن آن مطلب يا درج توضيح و نظر اينجانب متاسفانه بي نتيجه ماند و گويا علي الظاهر در اين فضاي سنگين بي اخلاقي و « آماتوريسم سياسي» نبايد جز اين انتظار داشت!

مدير عامل خبرگزاري مهرتاكيد كرد: من در بخشي از سخنانم با جواني كه خود را خبرنگار يكي از اين سايتها معرفي كرده بودو با توضيح شرايط انتخابات و بعد از مقدمه هاي بسيار، از جمله اينكه عده اي از نزديكان آقاي هاشمي تاكيد مي كنند كه روشهاي مديريتي ايشان نسبت به سال 68 تغيير كرده و در بكار گيري همكاران كابينه خود از نسل همكاران 16 سال پيش استفاده نمي كنند ؛ و اتفاقا با تاكيد بر اينكه شخصيت و منش شخصي آقاي هاشمي به عنوان يكي از اركان انقلاب ابدا تغيير نكرده گفته بودم كه " انتظار مي رود گفته هاي نزديكان آقاي هاشمي مبني بر ايجاد تغيير در روش و سليقه مديريتي ايشان درست باشد، چرا كه در غير اينصورت معناي حضور ايشان جز اين نيست كه هم هاشمي و هم كشور به نقطه اي بازمي گردند كه 16 سال پيش ايستاده بودند."

اسماعيلي با تاكيد بر اينكه نقدهاي فراواني بر 8 سال رياست جمهوري آقاي هاشمي مطرح است و موضوع تغيير روش ايشان نشانه پذيرش حداقل بخشي از اين انتقادات از سوي ايشان است ، گفت: مطلب منتشره مصداق شنيدن "لا اله الا الله" و باز گو كردن "لا اله" است ؟!

وي در پايان با درخواست رعايت حداقل اخلاق اسلامي و حرفه اي افزود: فضاي انتخاباتي عده اي از طرفداران سليقه هاي مختلف سياسي را به سمت بهره گيري از جوانان كم تجربه كشانده و ما را دچار آماتوريسم سياسي كرده است.