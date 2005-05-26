آسمان تهران فردا نيمه ابري همراه با رعد و برق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي كشور، هواي سواحل درياي خزر فردا كمي تا نيمه ابري همراه با مه رقيق صبحگاهي خواهد بود.

همچنين براي استانهاي ارديبل، آذربايجان شرقي و غربي و زنجان آسماني صاف تا قسمتي ابري در بعداظهر در پاره اي از نقاط با رشد ابر، وزش باد و رگبار و رعد و برق پراكنده پيش بيني مي شود.

آسمان استان هرمزگان، جزاير تنب بزرگ و كوچك ، ابوموسي ، سواحل درياي خليج فارس و درياي عمان صاف تا قسمتي ابري در نواحي ساحلي با غبار و مه رقيق صبحگاهي و آسمان استان هاي يزد، كرمان ، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي صاف تا قسمتي ابري در بعد از ظهر با رشد ابر، وزش باد و گرد و خاك پيش بيني مي شود.

سازمان هواشناسي براي استانهاي سمنان، خراسان شمالي و رضوي آسماني صاف تا قسمتي ابري در برخي از نقاط با افزايش ابر، وزش باد و رگبار و رعد و برق پراكنده و همچنين براي استانهاي قم ، قزوين، همدان، مركزي ، لرستان و چهارمحال و بختياري آسماني صاف همراه با وزش باد را در روز جمعه پيش بيني نموده است.