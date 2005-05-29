  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۳۳

معاون پژوهشي دانشگاه يزد در گفتگو با خبرنگار "مهر":

پژوهشكده مهندسي دانشگاه يزد با پرتوهاي الكترونيكي، صنايع را گندزدايي مي كند

پژوهشكده مهندسي دانشگاه يزد با پرتوهاي الكترونيكي، صنايع را گندزدايي مي كند

معاون پژوهشي دانشگاه يزد گفت: پژوهشكده مهندسي دانشگاه يزد با استفاده از پرتوهاي الكترونيكي، صنايع و پساب ها را گندزدايي مي كند.

دكتر بهجت در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: مركز تحقيقات مهندسي دانشگاه يزد در زمينه ارتباط با سازمان ها و موسسات صنعتي با سازمان آب و فاضلاب و شركت فولاد هاي آلياژي قراردادهايي منعقد كرده است.

وي تصريح كرد: اين پژوهشكده در دانشگاه يزد پروژه اي را در دست بررسي دارد كه به وسيله آن و با استفاده از پرتوهاي الكترونيكي، صنايع گندزدايي مي شوند.

وي همچنين خاطر نشان كرد: طرح هاي روباتيك نيز در پژوهشكده  مهندسي دانشگاه يزد در دست بررسي مي باشد.

معاونت پژوهشي دانشگاه يزد در ادامه افزود: پژوهشكده مناطق خشك دانشگاه يزد نيز طرح هاي متعددي با همكاري سازمان يونسكو اجرا مي كند. يكي از اين طرح ها، همزيستي با كوير نام دارد.

وي اظهار كرد: اين پژوهشكده همچنين با وزارت كشاورزي، طرح هايي را در خصوص بيابان زدايي در دست اجرا دارد.

کد مطلب 188220

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها