پژوهشكده مهندسي دانشگاه يزد با پرتوهاي الكترونيكي، صنايع را گندزدايي مي كند

دكتر بهجت در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: مركز تحقيقات مهندسي دانشگاه يزد در زمينه ارتباط با سازمان ها و موسسات صنعتي با سازمان آب و فاضلاب و شركت فولاد هاي آلياژي قراردادهايي منعقد كرده است.

وي تصريح كرد: اين پژوهشكده در دانشگاه يزد پروژه اي را در دست بررسي دارد كه به وسيله آن و با استفاده از پرتوهاي الكترونيكي، صنايع گندزدايي مي شوند.

وي همچنين خاطر نشان كرد: طرح هاي روباتيك نيز در پژوهشكده مهندسي دانشگاه يزد در دست بررسي مي باشد.

معاونت پژوهشي دانشگاه يزد در ادامه افزود: پژوهشكده مناطق خشك دانشگاه يزد نيز طرح هاي متعددي با همكاري سازمان يونسكو اجرا مي كند. يكي از اين طرح ها، همزيستي با كوير نام دارد.

وي اظهار كرد: اين پژوهشكده همچنين با وزارت كشاورزي، طرح هايي را در خصوص بيابان زدايي در دست اجرا دارد.