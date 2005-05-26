وزن كشي سه وزن دوم رقابتهاي كشتي آزاد انجام شد

به گزارش خبرنگار"مهر" مراسم وزن كشي اوزان 60، 74 و 96 كيلوگرم رشته آزاد هجدهمين دوره رقابت هاي كشتي قهرماني آسيا بعد از ظهر امروز از ساعت 18 تا 30/18 به وقت محلي ، در محل سالن هانگ شانگ شهر ووهان برگزار شد و كشتي گيران كشورمان حريفان خود را در دورهاي مقدماتي شناختند .

در وزن 60 كيلوگرم 12 نفر شركت كردند كه مرادمحمدي با قرعه 3 در دور اول به مصاف برنده ديدار ژاپن و كره شمالي خواهد رفت . در وزن 74 كيلوگرم هادي حبيبي با قرعه 2 در يك گروه 14 نفره در دور اول با سيري گولنگ از چين پيكار مي كند . در وزن 96 كيلوگرم حميد سيفي در دور نخست با حريف هندي پيكار خواهد كرد . سيفي با قرعه 4 در يك گروه 10 نفره قرار دارد .





