خرازي :حضور ما در لبنان معنوي است نه فيزيكي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرنگار اعزامي "مهر" به لبنان ؛ نخست وزير لبنان همچنين درجمع خبرنگاران در بيروت خاطر نشان ساخت : مقامات لبناني وايراني درمورد نوع همكاري كه مي توان در سايه آن روابط ميان دو كشوررا خصوصا در بخش كشاورزي گسترش داد بحث و تبادل كردند.

وي گفت :ذهن مسئولان لبنان را درحال حاضر اوضاع حساس اين كشور و انتخابات پارلماني مشغول كرده است ولي آنچه كه در ذهن همه هست اينكه سرمايه اصلي لبنان يعني مقاومت اين كشور دربرابر تجاوزگران بايد حفظ شود .

ازسوي ديگر كمال خرازي وزيرامور خارجه كشورمان كه همزمان با سالگرد خروج نيروهاي رژيم اسرائيل از جنوب لبنان به آن كشورسفركرده است درجمع خبرنگاران در لبنان اظهارداشت :حضورما درلبنان حضورفيزيكي نيست بلكه حضورمعنوي است .

وي خاطر نشان ساخت:من مطمئنم كه مردم فرهيخته وشجاع لبنان اين برهه تاريخي را با شجاعت كامل پشت سرخواهند گذاشت .

وزير امور خارجه كشورمان درمورد خلع سلاح حزب الله لبنان گفت : موضع لبنان روشن است و قطعنامه 1559 شوراي امنيت سازمان ملل متحد صحبت از شبه نظاميان مي كند درحالي كه دولت لبنان اعلام كرده كه هيچ شبه نظامي در اين كشور وجود ندارد و اين نظر دولت است .

لازم به ذكر است كه سيد حسن نصرالله دبيركل حزب الله نيز در واكنش به تحولات اخير و با اشاره به نبردهاي تاريخ اسلام گفت:ما در صدد حمله به كسي نيستيم و به كسي هم اجازه نخواهيم داد تا به لبنان حمله كند اما هر كسي تصور كند كه مي تواند مقاومت را خلع سلاح كند ما به سان شهيدان كربلا با آنها نبرد خواهيم كرد.

گفتني است كه سازمان ملل تحت فشار آمريكا از دولت لبنان درخواست كرده است تا مقاومت را خلع سلاح كند ليكن با عنايت به پايگاه مردمي اين نيرو و همچنين قدرت ، نفوذ وحضور تعداد زيادي از اعضاي اين جنبش در پارلمان لبنان نشان از مشروعيت آن به عنوان حزب فعال در حاكميت سياسي اهداف آمريكا را با مشكل مواجه ساخته است.