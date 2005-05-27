مسوولان با اقدامات خود مردم را به پاي صندوق هاي راي بكشانند

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، آيت الله نوري همداني در ديدار رييس سازمان بازرسي كل كشور هدف كساني را كه احساس مسووليت مي كنند، پياده كردن احكام اسلام دانست و گفت: افزايش قيمت ها و بيكاري و شيوع فقر بر خلاف موازين اسلامي است. چرا كه در اقتصاد اسلامي، فقر وجود ندارد و در فرهنگ اسلامي، زندگي مسوولان بالادست بايد با فقرا هم تراز باشد.

آيت الله نوري همداني با اشاره به كاهش 30 تا 40 درصدي راهي دهندگان از آغاز انقلاب تاكنون گفت: چه شده كه همان افرادي كه روز اول انقلاب با اشتياق پاي صندوق ها حاضر شدند تا 98 درصد مردم به جمهوري اسلامي راي دهند اكنون 30 درصدشان در انتخابات شركت نمي كنند؟

اين مرجع تقليد با اشاره به افزايش بهاي نفت گفت: زماني كه بهاي نفت بشكه اي 15 دلار بود وضع ما همين بود الان هم كه 50 دلار است وضع همين است و تفاوتي نمي بينيم.

آيت الله نوري همداني با اشاره به مشكلات اقتصادي اقشار آسيب پذير گفت: چگونه است كه عربستان سعودي 40 سال قيمت هايش را در يك وضع نگه داشته، ولي ما يك هفته هم قيمت هايمان ثابت نيست. اين مرجع تقليد با بيان اين كه اين مسايل بايد ريشه يابي شود، افزود: بايد بررسي شود كه علت عجز ما چيست كه نمي توانيم قيمت ها را در 2 مغازه مجاور يكي كنيم.