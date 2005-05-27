مهمترين اخبار جهان از شب گذشته

- ريچارد كلارك مسئول سابق آمريكا در بخش مبارزه با تروريسم از وجود بيش از چهل هزار فرد مسلح در عراق خبرداد

- ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه ، مردم كشورش را به گفتن "بله " به قانون اساسي اتحاديه اروپايي فرا خواند

- يك ژنرال ارتش آمريكا به نام كارت هام گفت با وجود كشته شدن ابومصعب الزرقاوي رهبر القاعده درعراق ، سازمان القاعده هرگز از هم فرو نخواهد پاشيد

- نتايج رسمي همه پرسي درمورد قانون اساسي مصر اعلام شد

- يكي از تفنگداران دريايي آمريكا (مارينز) در شهر حديثه در استان الانبار در حمله افراد مسلح كشته شد

- رئيس جمهوري آمريكا تلويحا از تشكيل دولت مستقل فلسطيني حمايت كرد

- يك مسئول ارشد رژيم صهيونيستي در قدس گفت : درگفتگوهاي جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا و ابومازن ريئس تشكيلات خودگردان فلسطين درواشنگتن هيچ چيز جديدي نبود

- 55 درصد مردم فرانسه مخالف با قانون اساسي اتحاديه اروپايي هستند

- ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين خواستار ازسرگيري مذاكرات درمورد تشكيل دولت مستقل فلسطيني شد

- جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از كمك 50 ميليون دلاري به فلسطينيان خبر داد

- اروپاييها علي رغم بروز اختلافات ميان اروپايي ها و ايراني ها ، بازهم از مذاكرات هسته اي تهران استقبال كردند

- جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا درگيريهاي اخير درمصر درمورد همه پرسي قانون اساسي را محكوم كرد

- يك مسئول عراقي در استان واسط اعلام كرد بيش از 400 تبعه ايراني و افغاني كه به طور غير قانوني وارد عراق شده بودند آزاد شدند

- نيروهاي چند مليتي در عراق از فرار سه زنداني از زندان ابو غريب خبر دادند

- حسن روحاني دبير شوراي امنيت ملي ايران از ابتكار عمل اتحاديه اروپايي استقبال كرد

- سخنگوي وزارت خارجه فرانسه برگزاري انتخابات پارلماني در لبنان را براي اين كشور و جهان موفقيت آميز خواند

- رئيس كميته تحقيق ترور رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان وارد بيروت شد

- دولت عراق از تهيه طرح امنيتي با شركت 40 هزار سرباز و پليس عراقي خبر داد