آيت الله مكارم شيرازي: بزودي نامه اي براي كانديداهاي اصولگرا مي فرستم // آيت الله صافي: رفع مضايق جامعه ، به مسوولان و مديران متعهد نياز دارد // قاليباف: تامين نيازهاي اوليه و امنيت رواني جامعه از اولويت هاي دولت من است

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري "مهر" ، دكتر محمد باقرقاليباف در ديدار با آيت الله مكارم شيرازي كه با حضور خبرنگاران همراه بود ضمن ارايه گزارش از مجموعه برنامه ها و اولويت هاي كاري دولتش، گفت: فرصتي شد تا با توجه به آشنايي كه از زمان دولت هاشمي رفسنجاني و حتي قبل از آن تاكنون با مسائل مختلف اقتصادي ، اجتماعي و امنيتي پيدا كرده ام وارد يك عرصه جديد شوم.

وي همچنين بهبود معيشت و كيفيت زندگي مردم به ويژه قشر 22ميليون نفري كه در شرايط نامناسب اقتصادي زندگي مي كنند را از اولويت هاي اول كاري دولت خود برشمرد و تصريح كرد: با يك سري راهكارهاي اقتصادي از قبيل افزايش رشد اقتصادي و بهبود چرخه توليدات اين مهم را محقق ساخت.

قاليباف اضافه كرد: تغييرات و تحولات اقتصادي در دولت من بايد به گونه اي باشد كه به مانند تحولات در نيروي انتظامي پس از چهار سال مردم رشد اقتصادي را در زندگي خود حس كنند.

وي در ادامه تامين امنيت رواني جامعه را از ديگر اولويت هاي دولت خود برشمرد و گفت: امينت رواني به ويژه در بخشهاي اجتماعي جامعه بسيار پايين است، به منظور كاهش اين معضل نبايد در برابر تغيير و تحولات جهاني و داخلي مقاومت كرد بلكه بايد آن را به نفع مصالح مردم و نظام با ديدگاههاي خود همراه ساخت.

دكتر قاليباف تاكيد كرد: نبايد بگذاريم آسيب هاي اجتماعي و حوادث از ما پيشي بگيرند. با حفظ شئون و شان اجتماعي جامعه بايد همزمان روحيه ، نشات، شادابي و اميد را هم به جامعه تزريق كرد.

اين كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اضافه كرد: حل چالش هاي بين المللي از ديگر برنامه هاي كاري من است و در بازي قدرت دنيا و خاورميانه، ايران نقش كليدي داشته و بايد ظرف 3 تا 4 سال آينده اين بازي به موازنه قدرت تبديل شود.

بنابر گزارش مهر، آيت الله مكارم شيرازي در اين ديدار ضمن ابراز موفقيت در خدمت به نظام اسلامي براي دكتر قاليباف گفت: اميدوارم انتخابات آينده بسيار پرشور و آبرومندانه برگزار شود و معيار نهايي نيز آراي مردم است.

وي انتخابات آتي را به لحاظ بسيج همگاني جهت حضور حداكثري در پاي صندوقهاي راي و ايجاد شور انتخاباتي داراي اهميت بالايي خواهد و افزود: عواملي از بيرون و درون به دنبال كاهش اين شور هستند تا به نوعي پشت كردن مردم به جمهوري اسلامي را از اين طريق جلوه دهند در حالي كه به مانند بسياري از مقاطع مهم ديگر دست لطف پروردگار به ياري آمده و تمام تبليغات مسموم دشمن ناكام خواهد ماند.

اين مرجع تقليد در ادامه تصريح كرد: ما مي توانيم تضادهاي خيالي بين دموكراسي و دين را از بين ببريم البته دموكراسي از نوع غربي و آمريكايي كه حقوق بشر ، آزادي و ... را فقط در جهت تامين منافع مادي خود مي خواهد مد نظر ما نيست زيرا در اين نوع از دموكراسي در هر مساله اي زور به جاي منطق حرف اول را مي زند.

وي در ادامه دين و دينداري را لازمه بهره مندي از جامعه منسجم و فاقد آسيب هاي اجتماعي دانست و اظهار داشت: دشمن به شدت از شكل گيري اسلام جهادي عزتمند و آبرومند مي ترسد و بدنبال كمرنگ كردن آن است.

به گزارش مهر آيت الله مكارم شيرازي همچنين با اشاره به نقش حوزه هاي علميه از كاهش آسيب هاي اجتماعي و آمار جرايم شهرهاي مختلف اظهار داشت: شهرهايي كه از حوزه هاي علميه قوي برخوردار هستند به تبع آن از آرامش و امنيت بيشتر يا مفاسد كمتر برخوردار هستند.

وي بر اسلامي بودن فضاي انتخاباتي تاكيد كرد و كانديداها را از برچسب زدن و سمپاشي عليه يكديگر، بدبين و دلسرد كردن مردم نسبت به انتخابات و با آبروي يكديگر بازي كردن بر حذر داشت و گفت: بهتر است كانديداها برنامه هاي خود را براي مردم تشريح كنند.

وي اضافه كرد: فردي كه در اين ميدان انتخاب شد بايد مابقي افراد را هم كه هدفي جز خدمت كردن به مردم نداشتند با خود همراه و هماهنگ سازد تا با كمك هم كشور را به جلو ببرند.

آيت الله مكارم شيرازي با حساس خواندن اين دوره از انتخابات رياست جمهوري نسبت به برگزاري آبرومندانه آن و مايوس شدن دشمنان ابراز اميدواري كرد و اظهار داشت: همه بايد هوشيارانه و متوكل به خدا در صحنه حاضر شوند.

وي در خاتمه از تهيه نامه محرمانه براي كانديداهاي اصولگرا خبر داد و گفت: اين نامه را بزودي خدمت آنها مي فرستم.

بنابراين گزارش آيت الله صافي گلپايگاني نيز در اين ديدار ها نسبت به حركت نظام و جامعه بسوي تامين سعادت و رفاه شهروندان بويژه حفظ حقوق طبقه محروم، احياي امر به معروف و نهي از منكر، حفظ روحيه جهادي در برخورد با مسائل خارجي يا سياست هاي داخلي و كاهش مضيقه هاي معيشتي مردم ابراز اميدواري كرد.

وي تاكيد كرد: افراد در هر موقعيتي بايد اولويت كاري خود را مسايل فوق قرار دهند. زيرا منصب و مراتب، وسيله اي براي رفع نيازهاي شخصي يا دنيايي نيست بلكه بار مسووليت را به همراه دارد.

به گفته اين مرجع تقليد شيعيان جهان، جامعه ما در هر زمان محتاج به مسوولان و مديران متعهد است كه دلسوز جامعه بويژه طبقه محروم و مستضعف بوده و به فكر اشاعه دين و فرائض مذهبي باشد.

آيت الله صافي گلپايگاني بر توجه جدي مسوولان به نحوه صرف بودجه ها تاكيد كرد و افزود: افراد نسبت به هر ريالي كه در اختيارشان است مسوول هستند . اين گونه نباشد كه در جا دلشان خواست خرج كنند، براي اينكه مسير حركت كشور را ملاحظه كنيم بايد نحوه هزينه كردن بودجه بررسي كرد.

ايشان اضافه كرد: مردم مانند هوا محتاج افرادي امين، درستكار و خداترس هستند كه مراقب كارهاي خود باشند.

آيت الله صافي گلپايگاني در ادامه راي دادن بر اساس ارتباطات شخصي و بدون رعايت عقلانيت را خيانت به خدا ، پيامبر و جامعه دانست و ابراز اميدواري كرد كه افرادي با اهداف خوب به قصد خدمت به مردم و با تعهدات ديني و مذهبي بر روي كار آيند تا بدين وسيله استقلال و قدرت ما در جهان پررنگ تر شود.

وي در خاتمه راي نياوردن را مساوي شكست ندانست و تصريح كرد: در اسلام فرد مسوول و مدير حتي در خانواده هم نبايد احساس برتري جويي داشته باشد هدف بايد انجام وظيفه و خدمت به خلق خدا باشد. در اين صورت فرد موفق است اگر چه در ظاهر هم نتواند منصبي را بدست آورد ولي ثواب كارش در نامه عمل او نوشته مي شود.