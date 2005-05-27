جشني براي آغاز نيم قرن دوم فعاليت سيفژ

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" در اين اجلاس كه عصر روز پنجم خرداد در مركز آفرينشهاي فرهنگي،هنري باحضور احمد مسجد جامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نمايندگان 23كشور جهان از سازمانهاي دولتي ، غير دولتي ونيمه دولتي سازندگان فيلمهاي تبليغاتي ، تلويزيون، صنعت جديد رسانه، مسئولان ودست اندركاران برخي از جشنواره هاي معتبر سينمايي كار خود را آغاز كرد ، رابرت روي دبير كل سابق وعضو ثابت افتخاري اين اجلاس طي سخناني گفت:امروز ما در عرصه سينما با يك نبرد نابرابر بين تنوع فرهنگي وسود جويي روبرو هستيم وتلاش سيفژ هم در اين جهت است كه با اهميت دادن به جنبه هاي فرهنگي پرده اي بزرگ را بر روي جهان باز كند.

وي كه كتابي را در معرفي پنجاه سال فعاليت سيفژ تاليف كرده است افزود:تمامي تلاش سيفژ براي مقابله با اين نابرابري شايد مانند قطره اي در دريا به نظر برسد ولي در سالهاي اخير با تلاش افراد وجشنواره هاي فيلم به عنوان ابزار اصلي به بچه ها نشان داديم كه سينما محدود به والت ديسني نمي شود و دريچه هاي جديده را برروي آنها باز كرديم.

در اين جلسه مدير عامل كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان ضمن اشاره به سخنان رابرت روي گفت: گزارش آقاي روي از نيم قرن فعاليت سيفژ نشان مي دهد كه اين سازمان چقدر وسيع و با برنامه كار كرده است وبه شرط حمايت هاي همه جانبه اعضاء ودولت ها وموسساتي از قبيل يونسكو مي تواند چقدر در آينده تاثير گذار باشد.

محسن چيني فروشان افزود: ما اعضاء سيفژ وظيفه داريم كاري را كه ديگران آغاز كردند وصميمانه كوشيدند تا اين سازمان حضور فعال و مثبتي در عرصه بين المللي سينماي كودك داشته باشد ادامه دهيم وبا انديشه هاي نو وبرنامه هاي تازه اين امانت را به آيندگان بسپاريم.

وي با اشاره به دريافت جوايز متعدد توسط سينماگران ايراني در جشنواره هاي معتبر بين المللي جايگاه ومقام سينماي ايران به خصوص سينماي كودك آن را در رويداد ها وتوليدات سينماي بين المللي جايگاه بالايي دانست و تاكيد كرد : براي علاقه مندان به سينماي كودك خصوصا اعضاء سيفژ اين مساله مهم است كه مطالعه شود چه دلايل وفضايي در ايران وجود دارد كه چنين نتيجه اي را به بار آورده است وحالا اين فرصت فراهم شده تا اعضاء سيفژ از نزديك با سينماي ايران ومفاهيم انساني وفرهنگي آن بيشتر آشنا شوند.

چيني فروشان سيفژ را يكي از سالم ترين وبهترين مراكزي در سطح جهان توصيف كرد كه مي تواند پشتوانه خوبي براي سينماي بين المللي كودك ونوجوان باشد.

مدير عامل كانون بحث وبررسي پيرامون مسايلي مانند دفاع از تنوع فرهنگي به وسيله رسانه ، ايجاد فضا براي ساخت فيلم هاي كودكان ،سينما ابزاري در راه تحقق صلح جهاني ودموكراسي را از موضوع هايي برشمرد كه در اين اجلاس به صورت جدي به آنها پرداخته خواهد شد.

اين گزارش مي افزايد : پيام آتينا ريكاكي رئيس يوناني سيفژ نيز كه در اجلاس تهران حضور ندارد در ابتداي اين مراسم خوانده شد.

برنامه جشن پنجاهمين سالگرد فعاليت سازمان بين المللي فيلم كودكان ونوجوانان «سيفژ» با برنامه هاي متنوعي مانند اجراي موسيقي گروه آيت از مدرسه ناشنوايان وچند گروه موسيقي سنتي ونمايش فيلم نان وكوچه اولين فيلم ايراني كودكان ساخته عباس كيارستمي همراه بود ودر پايان مونيك لسارد دبير كل كانادايي سيفژ كيك ويژه پنجاهمين سال فعاليت سيفژ را بريد وحاضران سرود «تولدت مبارك سيفژ»را در فضايي شاد سر دادند .

در ميان شركت كنندگان در اين اجلاس شماري از چهره هاي صاحب نام عرصه سينماي كودك ومسئولان برخي از جشنواره هاي مشهور سينمايي حضور دارند .

به گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، سيفژ از سال 1955 با هدف ايجاد فرصت براي ديدار وگفت وگو درباره رسانه هاي كودكان براي مردم سراسر دنيا بنيان گذاري شده است . سيفژ اكنون داراي 200 عضو از 48 كشور جهان است كه چهارايراني نيز از جمله اعضاء آن به شمار مي روند. در اجلاس تهران 44 عضو سيفژ از 23 كشور جهان شركت كرده اند. جلسات مجمع عمومي وهيات مديره سيفژطي روزهاي پنجم لغايت دهم خرداد به ميزباني ايران در مركز آفرينشهاي فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان برگزار مي شود.

