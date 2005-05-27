رئيس جمهوري ايتاليا آزادي امدادگر اين كشور در افغانستان را خواستار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، " كارلو آزگليو چيامپي" رئيس جمهوري ايتاليا امروزدر حضور وزاري بهداشت و مقامات كشورهاي آفريقايي شركت كننده در كنفراس ايدز در رم گفت: " من شخصاً بسيار نگران سلامتي كليمنتينا كانتوني هستم. او نمونه روشني از انسانيت و بشر دوستي است. وي بايد هرچه سريعتر به آغوش باز خانواده و دوستدارانش برگردد."

كليمنتينا كانتوني 32 ساله كه براي موسسه امداد بين المللي "كر" فعاليت مي كند ساعت 9 شب 16 مي دركابل توسط افراد ناشناش ربوده شد.

وي به مدت سه سال در موسسه بين المللي امداد "كر" براي توزيع غذا و كمك هاي انساني در افغانستان فعاليت مي كرد.

ربايندگان كانتوني از دولت افغانستان خواسته بودند تا خوردن مشروبات الكلي را در افغانستان ممنوع اعلام كنند، مدارس مذهبي گسترش پيدا كند و برنامه هاي مبتذل از راديو وتلويزيون حذف شد.

آنها تهديد كرده بودند در صورت عملي نشدن درخواستهايشان امدادگر ايتاليايي را مي كشند.

پيشتر سخنگوي وزارت كشورافغانستان با اطمينان ازسلامت امدادگر ايتاليايي اعلام كرد: " ما دائماً با گروگانگيران در تماس هستيم و نوارهاي تماس با آنها موجود است. مطمئن هستيم كه كه خانم كانتوني در صحت و سلامت كامل به سر مي برند."