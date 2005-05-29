تركيه تا پايان سال جاري 2.5 ميليارد دلار كالا به عراق صادر مي كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهربه نقل از "زمان آنلاين"، وزير خارجه تركيه در ديدار با وزراي خارجه و بازرگاني عراق درآنكارا اعلام كرد كه ميزان صادرات تركيه به عراق طي سال جاري تاكنون به 920 ميليون دلار رسيده كه افزايشي 33 درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته نشان مي دهد .

اين گزارش به نقل از وزير امور خارجه تركيه مي افزايد در صورت تداوم روند فعلي انتظار مي رود ميزان صادرات تركيه به عراق، تا پايان سال جاري به 2.5 ميليارد دلار برسد .

اين گزارش همچنين حاكي است شركتهاي پيمانكار تركيه اي قراردادهايي 1.1 ميليارد دلاري در عراق بسته اند .