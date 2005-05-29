لابي صهيونيسم در ايالات متحده آمريكا

خبرگزاري "مهر" - گروه بين الملل: اخيراً لابي " كميته امور عمومي آمريكا-اسرائيل" موسوم به ايپك اقدام به برگزاري كنفرانس ساليانه خود كرد به همين مناسبت اين خبرگزاري بر آن است تا براي آشنائي بيشتر خوانندگان اين كتاب را پيرامون موضوع معرفي كند.

اين كتاب در يك مقدمه و چهار فصل و با يك نتيجه گيري به پايان مي رسد.

در مقدمه اين كتاب كه به شيوه روش تحقيق صورت گرفته در آن نويسنده به طرح مسئله، سؤالهاي پژوهشي ، فرضيه ها و سوابق پژوهشي موضوع مي پردازد.

وي در بخش سؤالهاي پژوهشي سؤالهائي از قبيل لابي صهيونيسم چگونه در آمريكا شكل گرفت؟ چه مكانيزمهائي در قدرتمند شدن اين لابي مؤثرند؟ حوزه هاي نفوذ لابي كدامند؟و غيره را مطرح مي كند.

در فصل اول اين كتاب به كلياتي در مورد لابي، تعريف اين واژه، شكل گيري آن و همچنين پيدايش يهوديت و كلياتي در باره صهيونيسم اشاره مي كند.

در فصل دوم اين كتاب به مسائل و عهدها و فرق يهوديت ، اوضاع يهود بعد از تفرق و سرنوشت آنان در بيت المقدس اشاره مي كند.

همچنين در اين فصل رابطه يهود و اسلام را مورد بررسي قرار مي دهد و در قسمت ديگري از اين فصل به مساله اصلاحات در دين يهود و ظهور صهيونيسم سخن به ميان مي آورد.

در فصل سوم اين كتاب كه بحث اصلي اين مبحث به شمار مي آيد نويسنده به بررسي مهاجرت يهوديان در سه موج اشاره مي كند و پس از آن به مساله پيدايش صهيونيسم و سطوح مختلف لابي گري بطور رسمي و غير رسمي و همچنين منشا قدرت اين لابي ها و حمايت يهوديان آمريكا و ميزان نفوذ آنها درمراكز مختلف سياسي اجتماعي فرهنگي و اقتصادي اشاره مي كند.

همچنين در ادامه اين موضوع به ساختار و فعاليت هاي لابي ايپك اشاره دارد.

به گزارش مهر، در فصل چهارم كه آخرين فصل اين كتاب به شمار مي آبد مبحث فعاليت لابي ها در حوزه انتخابات رياست جمهوري از كندي تا كلينتون را شامل مي شود و از آنجائيكه كندي را مي توان نامهربانترين رئيس جمهور آمريكا نسبت به اسرائيل(به خاطر مخالفت وي با تسليحات هسته اي اسرائيل و اختلاف وي با بن گورن نخست وزير وقت رژيم صهيونيستي بر سر اين موضوع) و كلينتون را دايه اين رژيم مي توان لقب داد، اين بحث مي تواند براي خوانندگان و علاقمندان به موضوع پارامترهاي مؤثر در انتخابات آمريكا مفيد باشد. .

در پايان نيز نويسنده كتاب به نتيجه گيري مي پردازد.

خلاصه كلام اينكه نويسنده كتاب حاضر مسئله شكل گيري لابي صهيونيسم در آمريكا بويژه لابي ايپك و نحوه تاثير گذاري آن بر سياست آمريكا و انتخابات رياست جمهوري اين كشور را مورد كنكاش و كاوش قرار داده است.

از آنجائيكه رژيم صهيونيستي امروزه به عنوان دشمن ايدئولوژيك و رقيب منطقه اي براي جمهوري اسلامي است و اين رژيم سعي دارد به هر نحو ممكن از نفوذ ايران در منطقه بكاهد شناخت اسرائيل و سياست هاي داخلي و خارجي آن اهميت فراواني براي منافع ملي ايران دارد.

لذا به نظر مي رسد اين كتاب مي تواند در مطالعات مقدماتي ياريگر خوانندگان و جويندگان حقيقت در خصوص لابي ها باشد.