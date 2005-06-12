بابك نيك طلب : مولف در جامعه ما به حق واقعي اش نمي رسد / تصويرگر آثارش را با قيمت تعيين شده خودش به ناشر مي فروشد

اين شاعر درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : درحال حاضر، مشكل اين است كه ناشر بايد حق ديگري براي مولف قائل شود كه اين اتفاقات پيش نيايد ، در واقع مولف به حق واقعي خودش نمي رسد ، چون درصدها پايين است و خريد قطعي هم با قيمت پايين انجام مي شود. اما اينكه تصويرگران از حق خودشان دفاع مي كنند و چيزي كه حقشان است دريافت مي كنند منافاتي با حق مولف ندارد.
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بابك نيك طلب : مشكل فقط تصويرگري و تاليف نيست ، بلكه قانونمند شدن اين مسير است كه اين قانونمند شدن توسط ناشر، مولف ، تصويرگر و توزيع كننده به صورت همزمان صورت پذير است .
بابك نيك طلب در خصوص وجود قرار داد ثابتي در اين زمينه بيان كرد: قرار داد ثابتي در اين زمينه وجود ندارد و فقط توافق در ميان است ، خيلي از نويسنده ها با قيمت نازل آثار خود را عرضه مي كنند كه البته خواست خودشان است يا براي اينكه يك كتاب خوب و ارزشمند و با كيفيت بالا عرضه شود مولف حاضراست كه با قيمت پايين كتابش را به ناشر واگذار كند. مشكل نشر امروز اين است كه قانوني براي تعرفه هاي قرارهايمان نداريم و علت آن اين است كه شورايي بين ناشر و تصويرگر و مولف وجود ندارد.
اين شاعر و نويسنده در پايان گفت : مشكل فقط تصويرگري و تاليف نيست ، بلكه قانونمند شدن اين مسير است كه اين قانونمند شدن توسط ناشر- مولف - تصويرگر و توزيع كننده به صورت همزمان صورت پذير است. و گرنه ما نمي توانيم حق تصويرگر و مولف و غيره را مشخص كنيم .
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