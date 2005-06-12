بابك نيك طلب : مولف در جامعه ما به حق واقعي اش نمي رسد / تصويرگر آثارش را با قيمت تعيين شده خودش به ناشر مي فروشد

اين شاعر درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : درحال حاضر، مشكل اين است كه ناشر بايد حق ديگري براي مولف قائل شود كه اين اتفاقات پيش نيايد ، در واقع مولف به حق واقعي خودش نمي رسد ، چون درصدها پايين است و خريد قطعي هم با قيمت پايين انجام مي شود. اما اينكه تصويرگران از حق خودشان دفاع مي كنند و چيزي كه حقشان است دريافت مي كنند منافاتي با حق مولف ندارد.



بابك نيك طلب : مشكل فقط تصويرگري و تاليف نيست ، بلكه قانونمند شدن اين مسير است كه اين قانونمند شدن توسط ناشر، مولف ، تصويرگر و توزيع كننده به صورت همزمان صورت پذير است .



اين شاعر تصريح كرد: به دلايل مختلف يك مولف حقوق حقي خودش را نمي تواند از ناشر بگيرد مثلا اگركتابي را حق تاليف درصدي با ناشر حساب كنند بسياردرصد پاييني درنظرگرفته مي شود، درحالي كه تصويرگرها به اين شيوه عمل نمي كنند آنها تصوير خودشان را مي فروشند و قيمتي را براي تصوير كتاب تعيين مي كنند و ناشر موظف است كه آن شراط را بپذيرد. البته هميشه اين موضوع صادق نيست چون ناشرها و مولف ها با هم متفاوتند و روابط اينها با همديگر فرق مي كند.

بابك نيك طلب در خصوص وجود قرار داد ثابتي در اين زمينه بيان كرد: قرار داد ثابتي در اين زمينه وجود ندارد و فقط توافق در ميان است ، خيلي از نويسنده ها با قيمت نازل آثار خود را عرضه مي كنند كه البته خواست خودشان است يا براي اينكه يك كتاب خوب و ارزشمند و با كيفيت بالا عرضه شود مولف حاضراست كه با قيمت پايين كتابش را به ناشر واگذار كند. مشكل نشر امروز اين است كه قانوني براي تعرفه هاي قرارهايمان نداريم و علت آن اين است كه شورايي بين ناشر و تصويرگر و مولف وجود ندارد.







اين شاعر و نويسنده در پايان گفت : مشكل فقط تصويرگري و تاليف نيست ، بلكه قانونمند شدن اين مسير است كه اين قانونمند شدن توسط ناشر- مولف - تصويرگر و توزيع كننده به صورت همزمان صورت پذير است. و گرنه ما نمي توانيم حق تصويرگر و مولف و غيره را مشخص كنيم .