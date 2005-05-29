مصباحي مقدم: در شرايط حاضر پيوستن تمام و كمال به سازمان تجارت جهاني ايران را دچار مشكل خواهد كرد

غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به پيگيري مستمر ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني گفت: اين حق عضويت سالهاست كه پيگيري مي شود. در مذاكرات هيات ايراني و وزراي خارجي سه كشور اروپايي يكي از شرايط ايران براي ادامه مذاكرات عضويت در سازمان تجارت جهاني بود ولي آمريكا بر خلاف اروپاييها در يك اقدام كاملا سياسي سالها مخالف عضويت ايران بود.

وي ادامه داد: اروپا در اين ميان سعي در از بين بردن موانع داشت و با تلاش هاي آنها آمريكا نيز بالاخره دست از مخالف برداشت و اين بار نسبت به عضويت ايران رأي ممتنع داد و توانستيم به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهاني حضور پيدا كنيم.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سوال كه چگونه آمريكا با تمام مخالفتها در سالهاي گذشته موافقت خود را اعلام كرد، گفت : اين به رابطه كشورهاي اروپايي با آمريكا بازمي گردد. آنها نقش مثبتي در اين ميان به عهده داشتند اما اينكه چرا آمريكا اين بار چنين گامي را برداشته، نشاندهنده اين موضوع است كه هم آمريكا خواهان ادامه مذاكرات است و هم ايران.

مصباحي افزود: اين موضوع نبايد چنين به نظر بيايد كه با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني مسايل هسته اي به توقف مي رسد. سياست چماق و هويج هم نبايد در اين ميان اجرا شود.

وي امتياز عضويت در WTO را براي اقتصاد كشور تاحدودي مثبت دانست و گفت: در شرايط حاضر، پيوستن تمام و كمال به سازمان تجارت جهاني، ايران را دچار مشكل خواهد كرد زيرا پيوستن در اين سازمان به معناي استفاده از تجارت آزاد بين المللي است كه دراين صورت آنها مي توانند توليدات خود را به بازارهاي ما وارد كنند و خطر سقوط كيفيت كالاهاي توليدي داخلي بالا مي رود، زيرا ايران نمي تواند با كشورهاي ديگر از نظر كيفيت و هزينه توليد كالا رقابت كند. ايران بايد سعي كند در ميان صنايع توليدي خود صحنه رقابتي به وجود بياورد تا خطر تعطيلي كارخانه ها و بيكاري نيروي كار در صورت استفاده كامل از سازمان تجارت جهاني در ميان نباشد.

مصباحي مقدم همچنين درباره ايستادگي ايران در برابر حقوق طبيعي و بين المللي خود از جمله عضويت در سازمان تجارت جهاني گفت: جايي كه مصالح ملي اقتضا مي كند بايد در برابر خواست بيگانگان مقاومت كنيم. ما بايد مواضع خود را تبيين و براي ملت هاي جهاني توضيح دهيم و بر مواضع خود تأكيد كنيم.

وي ادامه داد: دراين ميان نيز بايد سعي كنيم قدرت چانه زني و ديدگاه كارشناسي خود را تقويت كنيم، زيرا در اين صورت است كه كشور پيشرفت خواهد كرد.