رييس فدراسيون شطرنج: رييس جمهور بايد عمل گرا باشد و از استفاده هاي ابزاري پرهيز كند

محمد ابراهيم مداحي درگفت و گو با خبرنگار "مهر" در خصوص حضورجامعه ورزش در انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت : جامعه ورزش به تبعيت از كل جامعه و با درنظر گرفتن شخص مورد نظر در انتخابات حضور پيدا كرده و باعث ياس دشمنان مي شود. به هرحال حضور نخبگان جامعه در انتخابات باعث تقويت پايگاه مردمي خواهد شد و جوانان نيز به عنوان كساني كه شامل جامعه ورزش مي شوند در اين انتخابات شركت مي كنند.

رييس فدراسيون شطرنج در ادامه در خصوص انتظارات جامعه ورزش از رييس جمهور آينده اظهار داشت : در سند چشم انداز 20 ساله به اين نكته صراحتا اشاره شده كه ايران بايد قدرت اول منطقه باشد كه يكي از مصاديق اين توانمندي در امر ورزش تبلور پيدا مي كند. چنانچه بخواهيم در امر ورزش پيشرفت كنيم بايد بر روي ضعف هاي خود كار كنيم و اين موضوع نياز به اين است كه رييس جمهور آينده خود را به اين امر ملزم كند.20 ميليون جوان ما چشم به ورزش دارند و كسي كه رييس جمهور مي شود نبايد از ورزش و جوانان غافل شود. رييس جمهور آينده بايد عمل گرا باشد.

مداحي درپايان در ارتباط با استفاده ابزاري كانديداها از چهره هاي محبوب ورزشي افزود: من كلا با رويكرد به چهره ها مخالفم و معتقدم اين امر با روح ورزش منافات دارد. كسي كه مي خواهد رييس جمهور شود بايد قبل ازهرچيز صداقت را پيشه كرده و از هر نوع استفاده ابزاري پرهيز كند.