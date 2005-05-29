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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۵۸

پيوستن ايران به بازار تجارت جهاني و ديدگاههاي كارشناسان در گفت وگو با"مهر":(2)

نديمي: اگر عضويت خود را امتياز تلقي نكنيم، يك فرصت مي دانيم

مخبر كميسيون اقتصادي گفت: همانطور كه ما نيازمند كالاهاي اروپاييان هستيم، آنها هم نيازمند محصولات ما هستند. هر چند آمريكا مخالف اصلي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني بود و براي مخالفتش نيز دليل اقتصادي نداشت، اما بايد بتوانيم با ارائه راهكار اقتصادي موضوع رقابت صنعتي را در كشور بيان و از مشاركت عمومي براي اين فرصت پيش آمده استفاده كنيم.

ايرج نديمي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" درخصوص پيوستن ايران به بازار تجارت جهاني اظهار داشت: اصل پيوست ايران به سازمان تجارت جهاني سالهاي سال مورد پيگيري مسئولين كشور بود زيرا براي صادرات ايران اقتدار ايجاد مي كرد و مي توانست موضوع قابل اعتنايي براي حل مسايل مربوط به افزايش كمي و كيفي و كاهش هزينه توليدات داخلي باشد.

مخبر كميسيون اقتصادي مجلس درباره قبول درخواست عضويت ايران پس از سالهاي متمادي در سازمان تجارت جهاني گفت: بازخورد سياسي آن مي تواند با موضوعNPT ارتباط داشته باشد. البته اين امكان وجود دارد كه مي خواهند ايران را به وسيله اين حداقل ـ عضويت در WTO ـ از مسايل ديگر اقناع كنند اما مسايل هسته اي ربطي به تجارت جهاني ندارد و همانطور كه ما نيازمند كالاي آنهاييم، آنها هم نيازمند محصولات ما هستند. بايد بتوانيم با راهكار اقتصادي موضوع رقابت صنعتي در اقتصاد را بيان كنيم و با بهره وري و نوآوري از مشاركت عمومي براي بهبود توليد استفاده كنيم.

وي همچنين درباره امتياز داشتن يا نداشتن عضويت در WTO گفت: اگر عضويت خود را امتياز تلقي نكنيم، يك فرصت مي دانيم.  اين براي ايران يك فرصت خوب به شمار مي آيد.

نديمي، ايستادگي ايران را در برابر خواسته ها و حقوق اساسي ملت منطقي دانست و افزود: ايستادگي با هياهو متفاوت است. در جريان NPT عده اي به برخي رفتارهاي افراطي دست زدند ولي تيم مذاكره كننده توانست موضوع را با تدبير پيش ببرد. اگر قدرت ديپلماتيك خود را قوي كنيم مي توانيم به راحتي در برابر خواسته هاي نامعقول ديگران ايستادگي كنيم همچنان كه ايستادگي در برابر خواسته مان براي عضويت در سازمان تجارت جهاني به نتيجه رسيد.

کد مطلب 188819

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