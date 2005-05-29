يك ميليون و 600 هزار تن گندم خريداري شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، تا كنون استانهاي فارس با285 هزار تن و خوزستان 110 هزار تن، ايلام با 101 هزار و 415 تن بيشترين ميزان خريد گندم را داشته اند .

براين اساس خريد تضميني گندم در سالجاري ودر استان فارس در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 79/1 درصد، استان خوزستان 25 درصد ، و ايلام 30 درصد رشد داشته است

اين در حالي است كه استانهاي يزد با 930 هزار تن ، جيرفت و كهنوج با 39 هزار و 387 هزار تن و كهگلويه و بوير احمد با دو هزار 500 تن كمترين ميزان خريد گندم را در سالجاري به خود اختصاص داده اند .

مطابق اين گزارش ، خريد گندم از استان سيستان و بلوچستان 11 درصد و كهگلويه و بوير احمد 38 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است .