۸ خرداد ۱۳۸۴، ۹:۵۶

يك ميليون و 600 هزار تن گندم خريداري شد

يك ميليون و 683 هزار و 963 تن گندم از كشاورزان خريداري شده كه در مقايسه با سال گذشته 18 درصد رشد دارد .

 به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، تا كنون استانهاي فارس با285 هزار تن  و خوزستان 110 هزار تن، ايلام با 101 هزار و 415 تن بيشترين ميزان خريد گندم را داشته اند .

براين اساس خريد تضميني گندم در سالجاري ودر استان فارس  در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته  79/1 درصد، استان خوزستان 25 درصد ، و ايلام 30 درصد رشد داشته است

اين در حالي است كه استانهاي يزد با 930 هزار تن ، جيرفت و كهنوج با 39 هزار و 387 هزار تن و كهگلويه و بوير احمد با دو هزار 500 تن كمترين ميزان خريد گندم را در سالجاري به خود اختصاص داده اند .

 مطابق اين گزارش ، خريد گندم از استان سيستان و بلوچستان  11 درصد و كهگلويه و بوير احمد 38 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته  كاهش داشته است .

