سه گانه هاي اميلي رودا به ايران مي رسد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اسامي اين رمان ها ؛ غار وحشت ، جزيره توهم و سرزمين سايه ها است و هريك با بهاي پشت جلد 11000 ريال توسط نشر قدياني عرضه شده است .



اين آثار سه جلدي در ادامه رمان در جستجوي دلتوراست . در اين مجموعه نيز سه قهرمان شجاع داستان، ليف ، جاسمين و باردا ، كه قبلا دشمن را از سرزمينشان بيرون رانده اند، با حوادث و موجودات اهريمني بسياري رو به رو مي شوند تا اهالي زنداني در دست دشمن را نجات دهند. اين مجموعه به صورت مجلدي با جلد سخت نيز موجود است.

گفتني است پيش از اين ، محبوبه نجف خاني هشت كتاب ديگر به نام در جستجوي دلتورا از همين نويسنده را ترجمه كرده و با استقبال نوجوانان مواجه شده است .