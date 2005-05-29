بزرگ ترها بايد خيلي چيزها بياموزند !

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، دربخشي از اين كتاب ، آمده است : من فقط دو سال دارم ؛ اما مي دانم كه بزرگترها مي توانند از من كمك بگيرند ؛ به ويژه وقتي كه قرار است خودم را درك كنند . از آنجايي كه تازه در حال آموختن به كارگيري كلمه ها هستم، بيشتر با حركاتم صحبت مي كنم. اما خيلي ناراحت كننده و عجيب است كه بزرگتر ها - به ويژه پدر و مادرم - اسم اين حركات را " رفتارهاي بچه گانه " مي گذارند ، باورتان مي شود؟

از اين رو، اين راهنمايي ساده و مبتني بر موقعيت هاي مختلف را جمع آوري كرده ام كه چگونگي رفتار مرا شرح مي دهد. اين راهنما نشان مي دهد كه چگونه بزرگ تر ها مي توانند بهتر با من ارتباط برقرار كنند ؛ به نحوي كه سن دو سالگي من، اين قدر وحشتناك نباشد و بتوانم چيزهايي را كه بايد بدانم، بياموزم.

گفتني است اين كتاب كه توسط نشر قدياني منتشر مي شود ، نيازهاي كودك دو ساله را نشان مي دهد .