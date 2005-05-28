ناراحتي برانكو از بي نظمي بازيكنان تيم ملي آذربايجان // درگيري هواداران پرسپوليس و استقلال در تمرين تيم ملي

به گزارش خبرنگار"مهر" مربيان تيم ملي بمنظورهمزماني تمرينات با ديدار فردا مقابل تيم ملي مقابل آذربايجان تمرين امروزرا با يك ساعت تاخيرراس ساعت 19 در زمين شماره يك ورزشگاه آزادي آغازكردند. دقايقي از آغاز تمرين بازيكنان تيم ملي بطور مشترك با تيم آذربايجان انجام شد و بازيكنان تيم آذربايجان با وجود پايان يافتن زمان تمرينات خود همچنان درزمين مسابقه حضور داشتند كه اين امرموجب ناراحتي و اعتراض برانكو سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان شد .

تمرينات تيم ملي پس از وقفه ابتدايي با انجام بازي تمريني بين بازيكنان آغاز شد و سپس كارهاي تاكتيكي شامل سانتر از كناره ها، تمرينات اختصاصي با مدافعان، بازي تحت فشار و چارچوب شناسي براي مهاجمان مرور شد . ابراهيم ميرزاپور، رحمتي و محمدي نيز زير نظرفخرالدين بگوويچ مربي دروازه بانهاي تيم ملي تمرينات اختصاصي را دنبال كردند .

در اين تمرين كه در حضور 50 تماشاگر برگزار شد پوشش در خط دفاعي و بازي تحت فشار بيشترين زمان تمرين را به خود اختصاص داد كه زير نظر مستقيم برانكو ايوانكوويچ برگزار شد .

در تمرين عصر امروز تمامي 24 بازيكن دعوت شده به اردوي تيم ملي حضور داشتند و تنها رحمان رضايي غايب بود كه قرار است تا روز سه شنبه خود را به اردوي تيم ملي برساند .

در حاشيه ...

* محمدعليپوررئيس كميته فرهنگي فدراسيون فوتبال قبل از شروع تمرين جلسه اي با ليدرهاي دو تيم استقلال و پرسپوليس برگزار كرد تا هماهنگي هاي لازم در خصوص مسابقه فردا با اين ليدرها صورت گيرد .

* قرار است كميته فرهنگي فدراسيون فوتبال درخلال ديداردوستانه فردا ازخانواده جانباختگان حادثه 5 فروردين( ديدار تيم هاي ملي ايران و ژاپن كه منجر به كشته شدن 7 تماشاگر اين ديدار شد) تجليل بعمل آورد .

*حدود 8 دوربين تلويزيوني و نزديك به 10عكاس از تمرين عصر امروز تيم ملي عكس و گزارش تهيه كردند .

*حدود 15 تن از دختران علاقمند به فوتبال و تيم ملي نيز امروز بعنوان تماشاگر ناظر بر تمرينات ملي پوشان بودند .

* در جريان تمرين تيم ملي درگيري مختصري بين طرفدران دو تيم استقلال و پرسپوليس رخ داد كه خيلي زود اين درگيري پايان يافت .

