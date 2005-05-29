برگزاري مسابقات كشتي در كيش به مناسبت گراميداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره)

موسسه ورزش و تفريحات سالم با همكاري هيئت كشتي منطقه آزاد كيش مسابقات ليگ كشتي آزاد را با گراميداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره) روز ششم خرداد ماه ميان تيم هاي كشتي موسسه ورزش كيش و تيم دانشگاه آزاد قائم شهر و تيم ب كشتي با تيم منتخب استان هرمزگان درسالن چند منظوره المپيك كيش برگزاركرد كه در اين دوره نتايج زيربدست آمد: نتيجه انفرادي بين تيم ليگ كيش با تيم دانشگاه آزاد 5 پيروزي و 3 باخت و با نتيجه گروهي 16 - 13 حاصل تلاش كشتي هاي زيبا و تماشائي تيم كيش بود. تيم كشتي آزاد موسسه ورزش كيش :

در وزن 50 كيلوگرم ميثم حميدي جواد برنده ميدان

در وزن 55 كيلوگرم فريد دژم خو برنده ميدان

در وزن 60 كيلوگرم مهدي بابايي جعفري برنده ميدان

در وزن 66 كيلوگرم سياوش گودرزي بازنده ميدان

در وزن 74 كيلوگرم حميد رضا جمشيدي بازنده ميدان

در وزن 84 كيلوگرم يوسف يوسف نيا برنده ميدان

در وزن 96 كيلوگرم عباس قوي دست بازنده ميدان

در وزن 96 كيلوگرم ساجد جلالي برنده ميدان

مربيان : حسنعلي اسماعيل پور- پرويزي - بهزاد دژدار

سرپرست تيم ليگ كشتي علي بيگي