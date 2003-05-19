وزير امور خارجه آمريكا وارد موسكو شد

; به گزارش پايگاه اينترنتي bab ، پاول كه عصر سه شنبه وارد موسكو شده با "ولاديمير پوتين" و "ايگور ايوانوف" رييس جمهور و وزير امور خارجه روسيه ديدارو گفت وگو خواهد كرد .

به گفته مقامات آمريكايي، بررسي اوضاع عراق و نيز پيش نويس طرح آمريكا براي لغو تحريم هاي عراق كه قرار است تسليم شوراي امنيت سازمان ملل متحد محور اصلي گفت وگوهاي پاول با مقامات بلند پايه روسيه خواهد بود .

پيش نويس طرح آمريكا كه پنچشنبه هفته جاري در شوراي امنيت بحث مي شود تنها يك نقش ثانوي براي سازمان ملل متحد قائل شده و بر دادن مجوز به نيروهاي اشغالگر براي تسلط بر اقتصاد عراق تاكيد مي كند .

به گفته منابع روسي ، موضوعات حساس ديگري مانند همكاري هسته اي ايران و روسيه ، مساله چچن ، روابط روسيه با گرجستان ، اوضاع كنوني افغانستان و همكاري هاي اقتصادي دو جانبه نيز در برنامه هاي گفت وگوهاي پاول با مقامات روسيه درصدر برنامه گفتگوي پاول ومقامات روسيه خواهد بود .

روابط موسكو و واشنگتن پيرامون عراق همچنان تيره و متشنج است زيرا روسيه نيز همانند فرانسه تهديد به وتوي قطعنامه آمريكا درباره عراق كرده است .

موسكو ضمن اعلام مخالفت خود با پيش نويس قطعنامه آمريكا درباره عراق بعد از جنگ ، خواستاربازگشت بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد به عراق و پيگيري عمليات بازرسي در اين كشور شده است .

به گفته منابع آگاه ، پاول همچنين با "ياسوانت سينا" وزير امور خارجه هند كه همزمان با وي به موسكو سفر كرده ، درباره روابط متشنج هند و پاكستان گفت وگو خواهد كرد .

وزير امور خارجه آمريكا پيشتر از فلسطين اشغالي ، مصر ،ااردن و عربستان سعودي نيز ديدن كرده بود .



