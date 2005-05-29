عربستان سومين توليد كننده تلويزيونهاي ال.سي.دي در دنيا

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از "خليج تايمز"، بر اساس قرارداد منعقده ميان شركت تلويزيون سازي عربستان و شركت تلويزيون سازي مصر، امسال 15 هزار دستگاه تلويزيون به ارزش 60 ميليون ريال سعودي وارد بازار مصر مي شود.



اين گزارش به نقل از قاضي شلهوب، رييس هيأت مديره شركت تلويزيون سازي عربستان، مي افزايد :"اين اولين قراردادي است كه پس از موافقتنامه اخير منطقه تجارت آزاد اعراب، كه خواهان معافيت مالياتي بين كشورهاي عربي شده است، منعقد مي شود و اولين محموله اين تلويزيونها هفته آينده ارسال خواهد شد."

بر اساس اين گزارش، رييس هيأت مديره شركت توليد تلويزيون عربستان همچنين افزوده است، بر اساس الحاقيه قرارداد فوق، مصر 300 هزار گوشي موبايل ساخت عربستان با نام "جديلو" نيز وارد خواهد كرد.

اين گزارش حاكي است گوشي جديلو هم اكنون در حال توليد است و تا دو ماه ديگر به بازار عربستان عرضه خواهد شد.

بنابه گفته شلهوب، گوشي هاي موبايل جديلو داراي بهترين كيفيت و از نوع نسل سوم (G3) هستند.

بر اساس اين گزارش گوشي هاي ساخت عربستان تا سه ماه آينده به بازار مصر صادر خواهند شد.

به گزارش مهر، شركت تلويزيون سازي عربستان هفت سال پيش و با هزينه 600 ميليون ريال سعودي آغاز به كار كرد.

كارخانه اين شركت در جده قرار دارد. اين شركت هم اكنون محصولات خود را به سودان و سوريه صادر مي كند.

اين گزارش حاكي است با آغاز به كار خط توليد تلويزيونهاي ال.سي.دي در آينده اي نزديك، عربستان به سومين كشور توليد كننده اين نوع دستگاهها در دنيا پس از ژاپن و كره تبديل خواهد شد.