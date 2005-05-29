جشنواره تئاتر دفاع مقدس را به مروجان هنر براي هنر وانگذاريد



تئاتر دفاع مقدس

"محمد تقي فهيم" دبيرسرويس فرهنگ وهنر روزنامه "كيهان" درگفت وگو با خبرنگارگروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر" با اعلام اين مطلب، گفت : هنر كشور ما وسيله اي براي رسيدن به اهداف انقلاب و متعالي كردن انسان به شمارمي آيد. بنابراين برگزاري جشنواره هاي با پسوند "دفاع مقدس" بايد زير نظر سازمان هايي كه نيروها و تفكرات غيرانقلابي در آنها رسوخ نكرده اند، صورت بگيرد .

فهيم افزود : البته براي هر چه بهتر شدن اين جشنواره ها بايد از كمك هاي ديگر نهادها و مراكز فرهنگي نظير ارشاد، مجلس و... كمك گرفته شود تا اين جشنواره ها هرچه با شكوه تر برگزارشود، يعني اينكه اختيار، هدايت و مديريت جشنواره تئاتر دفاع مقدس، زير نظر بنياد حفظ آثار و نشرارزشهاي دفاع مقدس انجام بپذيرد و درعين حال، با نهادهاي فرهنگي ديگر نيز، مشورت انجام گيرد .

به گفته اين منتقد و روزنامه نگار، نگاه مسئولان اين نهاد به آثار و كارهاي عرضه شده به جشنواره بايد متفاوت از دهه اول انقلاب باشد، زيرا درحال حاضر، علاوه بر تعهد و خصلت هاي انقلابي، به عنصر تخصص نيز بايد توجه اساسي شود.

وي نشر مفهوم "هنر براي هنر" را غلط دانست و با اين توصيه به مسئولان كه جشنواره تئاتر دفاع مقدس را به مروجان نظريه هنر براي هنر وانگذارند، افزود: هنر بايد هدفمند باشد و مسئولان سازمان ها و ارگان هاي برگزاركننده آنها نبايد اين ابزار مهم را به دست افرادي بسپارند كه به تفكرات بيگانه وا داده اند .