منتظر نظر دادگاه قضايي پرونده آزمون دستياري هستيم// برگزاري آزمون امسال با كيفيت مناسب علمي و اجرايي

دكتر بيژن شهبازخاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، افزود: هم اكنون رسيدگي جدي به پرونده آزمون دستياري از سوي قوه قضائيه انجام مي شود و افرادي كه دراين خصوص سهل انگاري و يا سوء استفاده كرده اند، تحت پيگيرد قانوني هستند.

وي با بيان اينكه در مورد پيگيري تخلفات آزمون دستياري، برخي از نمايندگان و اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس به صوت جدي وارد شده و در اين زمينه نيز دستاوردهاي خوبي داشته اند، گفت: با پيگيري هاي مجلس، برخي از روش هاي غلط در زمينه طرح سوال و برگزاري آزمون اصلاح و از اين طريق شان علمي وزارت بهداشت و درمان حفظ شد.

دكتر شهبازخاني اظهار داشت: آزمون دستياري تخصصي پزشكي امسال به گونه اي برگزار شد كه تمامي راههاي مربوط به ترفندهاي مختلف براي انجام تقلب از سوي داوطلبان و افراد سود جو بسته شده بود.

وي ادامه داد: در اين دوره از آزمون، تعدادي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه عضو كميته آموزش و تحقيقات اين كميسيون هم هستند در زمينه روشهاي برگزاري امتحان، رفع ابهامات موجود در آزمون هاي قبلي نظارت موثر داشتند.

عضو كميته آموزش و پژوهش كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح كرد: در اين دوره از آزمون حتي پيش بيني هاي لازم براي ايجاد نقطه كور براي تلفن هاي همراه در محل برگزاري آزمون در نظر گرفته شد و نيز درباره سوال ها و نحوه بررسي آنها دقت لازم صورت گرفت.

وي افزود: همچنين پيش از برگزاري آزمون امسال، سوال هاي مشكل دار حذف شد و بدين ترتيب تمامي مسائل امنيتي در اين آزمون به نحوه مطلوب رعايت شد و بر اساس گزارش هاي رسيده از مسوولان و ناظران در كيمسيون بهداشت و درمان اين آزمون با كيفيت مطلوب برگزار شد.