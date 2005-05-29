مخالفت شرودر با تغيير قانون اساسي آلمان

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه آلماني، يكي از سخنگويان دولت آلمان شب گذشته با اعلام اين خبر در برلين افزود : " گرهارد شرودر " صدراعظم آلمان با اعمال هر گونه تغيير در قانون اساسي اين كشور مخالفت كرده است .



وي گفت : شرودر به همين منظور خواستار گرفتن راي اعتماد شده تا از اين طريق آلمان بتواند شاهد برگزاري انتخابات پارلماني زودرس باشد .

حزب سبز آلمان نيز پيش از اين مخالفت خود را با تغيير قانون اساسي اين كشور اعلام كرده بود .

راي اعتماد در تاريخ 1 جولاي انجام مي شود .

گفتني است حزب حاكم سوسيال دمكرات ( SPD) پس از39سال حكومت در ايالت "نوردوست فالن" به عنوان بزرگترين ايالت آلمان در انتخابات يكشنبه گذشته به شكست سنگيني در برابر حزب دمكرات مسيحي ( CDU ) تن داد.

نتيجه انتخابات در ايالت نورد راين وستفالن همواره تعيين كننده سرنوشت حزب حاكم كشوراست .